Yamaha pone al alcance de todos la Tracer 7, una de las motos más equilibradas para el uso diario

Coches y Motos 28 SEP 2026 - 12:42h.

Cuenta con el novedoso acelerador electrónico Y-CCT

Yamaha pone en marcha la R2

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Desde Yamaha han acercado a todos los públicos la Tracer 7, una de las motos más equilibradas y polivalentes que existen. Es perfecta para los que buscan una moto de uso diario, o para los que quieren irse de rutas los fines de semana, pues también resulta muy cómoda para viajar. Algo que la convierte en una de las trail de referencia dentro del segmento, además de haber sufrido importantes mejoras y actualizaciones a lo largo de los años.

En 2025 se actualizó de forma importante para cumplir con la normativa Euro 5+, además de contar con una nueva horquilla invertida, una imagen más estilizada, un diseño compacto, un bastidor rediseñado, un nuevo basculante o una tija modificada. También se trabajó la ergonomía para hacerla más cómoda, con un asiento más ancho, mientras que el motor que tiene equipado es un CP2 actualizado, con un consumo de combustible de 4,1 litros por cada 100 kilómetros.

Cuenta con el novedoso acelerador electrónico Y-CCT que gestiona los tres modos de conducción, así como el control de tracción o el control de velocidad de crucero. La cilindrada es de 689 centímetros cúbicos, con una potencia de 72 CV, y el chasis es más rígido tanto lateral como longitudinal y torsionalmente. Y en la instrumentación, lo que nos podemos encontrar es una pantalla TFT de cinco pulgadas que cuenta con sistema de conectividad.

La Yamaha Tracer 7 cuesta 9.999 euros

Si deseas llevarte a casa la Yamaha Tracer 7, lo que necesitas hacer es una inversión de 9.999 euros, un precio que la sitúa entre las mejores del mercado, y que provoca que todo el mundo se pueda permitir su compra. Así que no le des muchas vueltas y hazte con ella sin pensarlo, pues resulta imposible que te llegues a arrepentir jamás.