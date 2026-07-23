La Yamaha Tracer 7 tiene precio, estrena más electrónica, control de crucero y cambio Y-AMT

Coches y Motos 23 JUL 2026 - 10:49h.

Se le han aplicado una serie de mejoras significativas

Yamaha tiene una naked barata que parece premium

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En Yamaha son conscientes de que en la vida todo es renovar o morirse, y por ese mismo motivo, no abandonan a su suerte a ninguno de sus modelos antiguos. Ni siquiera, a los que se siguen vendiendo como churros, como es el caso de la Tracer 7, que se mantiene siempre entre los modelos más buscados dentro del catálogo de la marca de los diapasones. Y es por eso que recientemente se le han aplicado una serie de mejoras significativas.

Por ejemplo, el sistema de embrague y cambio pilotado Y-AMT, que no estaba disponible hasta hace poco, a diferencia de otros modelos como puede ser el MT-07. Asimismo, también se le ha añadido el control de crucero y mucho más en el ámbito electrónico, para acabar de hacer de esta moto una de las mejores trail asfálticas que existen en el mercado. Y la cosa no termina aquí, ni mucho menos, pues hay todavía más por analizar.

La pantalla TFT de cinco pulgadas ahora es más clara, con más funciones y controles rediseñados, la navegación es más sencilla, se le ha añadido un nuevo botón Home/Return, tiene función de brillo automático en la pantalla y un joystick de cinco direcciones. La transmisión automática Y-AMT hace que sea muy simple cambiar las marchas sin la necesidad de accionar el embrague ni una maneta, y el motor se mantiene siendo fiable y totalmente funcional.

La Yamaha Tracer 7 se mantiene en un precio muy apetecible

Para conseguir la Yamaha Tracer 7 no vas a tener que hacer ninguna locura, y con que puedas desembolsar un total de 10.499 euros será totalmente tuya para el resto de tu vida. Creemos que es una cantidad que es muy apetecible y que se puede desembolsar con facilidad, así que no lo pienses dos veces.