Yamaha tiene una naked barata que parece premium

Coches y Motos 30 ABR 2026 - 20:08h.

Se puede manejar sin problema en caso de que solamente dispongas del carné de conducir

Yamaha le pone marchas al scooter

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En Yamaha pueden presumir de tener en su catálogo una moto naked barata, que parece premium, y que es la más pequeña de la familia Sport Heritage. Se puede manejar sin problema en caso de que solamente dispongas del carné de conducir, pero con tres años de antigüedad, lógicamente, y nos parece una de las mejores opciones para iniciarse en el mundo de las dos ruedas. Porque además de ser muy fácil de conducir, te garantiza adrenalina y diversión.

Su estética neo-retro entra directamente por los ojos, destacando la pintura utilizada en el depósito de líneas curvas, mientras que el asiento plano y largo, así como el faro delantero redondeado, le acaban de poner la guinda al pastel. La XSR 125 es sin duda alguna un acierto asegurado, del que nunca te vas a arrepentir, y que además de todo, equipa un motor fiable y seguro, muy duradero, que prácticamente no necesita de revisiones ni de mantenimiento, otro punto más a su favor.

El propulsor en cuestión es de 15 CV, con una cilindrada de 125 centímetros cúbicos, refrigerado por líquido y de cuatro válvulas. Es una moto agradable y fácil de usar, de bajo consumo y emisiones, que cumple con la normativa Europ 5+. Y a pesar de ser una moto pequeña, está equipada con ABS, así como también una instrumentación digital LCD. Aunque hemos querido reservar lo mejor para el final, que es el irrisorio coste que tiene esta moto.

Compra la Yamaha XSR 125 por apenas 5.099 euros

Y es que basta con realizar una inversión total de 5.099 euros para que puedas conseguir esta Yamaha XSR 125, lo que sin duda alguna la convierte en una de las inversiones más inteligentes que se pueden hacer ahora mismo.