Más bonita que la Yamaha XSR700 y, para muchos, mejor equipada: la retro que enamora a todos

Coches y Motos 18 ABR 2026 - 15:28h.

Es un modelo que nos deja a todos sin palabras

La alternativa, para muchos mejor, a la Yamaha Ténéré

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Si quieres conseguir una moto más bonita que la Yamaha XSR 700, y que incluso esté mejor equipada, además de contar con un diseño retro que enamora a todo aquél que la ve, te recomendamos que le des una oportunidad a la Kawasaki Z 650 RS. Es un modelo que nos deja a todos sin palabras, y que nos parece de las opciones más llamativas que se pueden conseguir en el mercado. Es una auténtica maravilla, y una pieza de coleccionista.

Cuenta con un estilo neo retro que hace que parezca una moto de hace varias décadas, y que se ha actualizado recientemente para hacerla incluso más llamativa. Cuenta con una gran variedad cromática que incluye el color azul, el verde, el negro y el rojo, y entre sus principales características, resaltamos su estética y su motor bicilíndrico en paralelo. El depósito de gasolina es redondeado, con una zona frontal cargada de elementos decorativos y un asiento largo de dos plazas.

También dispone de relojes analógicos combinados con pantalla LCD, placas metalizadas en los laterales, faro redondo con cubiertas cromadas y mucho más. Es una moto moderna en su interior, con un motor contrastado y adaptado, y una respuesta suave y precisa. El propulsor tiene doble árbol de levas y es de refrigeración líquida, con una cilindrada de 649 centímetros cúbicos, que declara una potencia de 68 CV a 8.000 revoluciones por minuto, y un par máximo de 64 Nm a 6.700 rpm. No le falta el embrague anti-rebote, y el consumo declarado es de apenas 4,4 litros por cada 100 kilómetros.

Consigue la Kawasaki Z 650 RS por apenas 8.399 euros

Otra razón más para querer conseguir esta Kawasaki Z 650 RS es que tiene un precio anecdótico, que permite que puedas hacerla tuya pagando un total de 8.399 euros, una cifra en la que se incluye un año de seguro gratis.