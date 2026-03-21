Mejor que la Yamaha Tracer 7 y, para muchos, más moderna que la Honda CB500X

Coches y Motos 21 MAR 2026 - 13:28h.

Moto versátil y polivalente, que ha sido actualizada para acabar de convertirla en un 10 sobre 10

Yamaha pone en marcha la R2

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Si buscas una moto similar a la Yamaha Tracer 7, pero con mejores prestaciones, y más moderna que la Honda CB 500 X, para huir de los modelos clásicos y buscar algo más original, entonces te aconsejamos que le des una oportunidad a la Honda NC 750 X. Es una moto versátil y polivalente, que ha sido actualizada para acabar de convertirla en un 10 sobre 10, y que es ideal para los desplazamientos largos, y también para los cortos, por lo que la puede usar en todo momento sin problema alguno.

Tiene un estilo robusto y afilado que empieza por un faro LED, con una pantalla TFT de 5”, con conectividad totalmente integrada. En la carrocería se ha utilizado el Durabio, un material que hace que sea increíblemente resistente, sin renunciar a la agilidad, y tiene un espacio de almacenamiento integrado de unos increíbles 23 litros. Así que es absolutamente perfecta, al reunir rendimiento, economía y comodidad, con una ergonomía realmente cómoda.

La instrumentación no se queda atrás en absoluto, con una pantalla TFT de 5”, visible a plena luz del sol y con un interruptor de cuatro posiciones retroiluminado en el manillar, para un uso intuitivo. Otra cosa a resaltar es la transmisión de doble embrague actualizada, que hace que sea muy fácil cambiar de marcha, y unas suspensiones de largo recorrido. Pero lo mejor es el motor bicilíndrico en paralelo de ocho válvulas y 745 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia máxima de 59 CV y un par motor de 69 Nm, mientras que el consumo es de apenas 3,4 litros por cada 100 kilómetros.

Paga menos de 10.000 euros por la Honda NC 750 X

Otra noticia positiva que te podemos dar es que la Honda NC 750 X tiene un precio al alcance de todos los bolsillos, así que basta con hacer una inversión de 9.090 euros si quieres que sea tuya.