El nuevo BYD es el más atractivo (por consumo) de la historia reciente de la marca
El Dolphin con motor PHEV es una propuesta interesante
El nuevo BYD es, para muchos, el menos atractivo
El BYD Dolphin G introduce una idea poco habitual dentro de una carrocería compacta: un sistema híbrido enchufable con consumos homologados de entre 1,4 y 2,6 l/100 km, cinco plazas y 425 litros de maletero. Su objetivo es acercar la tecnología DM-i a conductores que no necesitan un gran SUV.
La denominación puede recordar al Dolphin eléctrico, pero el G responde a otro planteamiento. Combina batería y motor de gasolina para permitir desplazamientos cotidianos con electricidad y viajes largos sin depender completamente de la red de carga. Ahí aparece su atractivo por consumo.
La electricidad asume buena parte del trabajo
El sistema DM-i está diseñado para que el motor eléctrico impulse el coche durante numerosas situaciones. El gasolina de 1,5 litros interviene cuando resulta eficiente, ayuda a producir energía o aporta potencia en momentos de mayor demanda.
La gama publicada incluye una versión Active de 175 CV y alternativas Boost, Comfort y Sport de 212 CV. Los consumos ponderados anunciados parten de 2,6 l/100 km en la configuración de acceso y bajan hasta 1,4 l/100 km en las superiores.
Estas cifras corresponden al ciclo homologado con la batería cargada. Para acercarse a ellas es imprescindible enchufar regularmente el coche. Cuando termina la autonomía eléctrica utilizable, el consumo de gasolina aumenta, aunque el sistema continúa funcionando como híbrido y recuperando energía durante las frenadas.
Tamaño compacto con un maletero amplio
El Dolphin G mide 4,16 metros, una longitud fácil de manejar en ciudad. Pese a ello, ofrece cinco plazas y un maletero de 425 litros, una cifra notable para una carrocería tan contenida.
El techo relativamente alto beneficia la habitabilidad y facilita entrar en la segunda fila. El diseño exterior mantiene formas suaves, faros unidos visualmente y una trasera limpia. No busca parecer un deportivo, sino aprovechar bien cada centímetro.
Dentro cabe esperar la pantalla giratoria característica de BYD, instrumentación digital y una dotación extensa según acabado. La marca suele agrupar cámaras, conectividad y asistentes dentro de versiones cerradas, evitando una larga lista de opciones.
Una tarifa que refuerza la eficiencia
El precio oficial publicado comienza en 25.200 euros. La oferta indicada baja hasta 16.675 euros al incorporar el Plan Auto+ y el descuento máximo aplicable, por lo que no debe interpretarse como un precio al contado disponible automáticamente para cualquier comprador.
Incluso tomando como referencia la tarifa sin ayudas, el Dolphin G entra en una zona ocupada por utilitarios híbridos y compactos de gasolina. A cambio ofrece hasta 212 CV, etiqueta Cero y la posibilidad de hacer buena parte de la semana sin gastar combustible.
El sistema resulta especialmente lógico para quien disponga de enchufe doméstico, realice recorridos cortos entre semana y necesite viajar ocasionalmente. En esas condiciones, la batería cubre la rutina y el motor térmico evita las limitaciones de autonomía.
BYD ya había destacado por precio, potencia y equipamiento. El Dolphin G añade un consumo homologado extraordinariamente bajo dentro de una carrocería práctica y compacta. Utilizado como corresponde a un enchufable, puede convertirse en el modelo más atractivo de su historia reciente para quienes miden un coche por lo poco que visita la gasolinera.