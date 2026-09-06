Alberto Cercós García 06 SEP 2026 - 20:40h.

El BYD Dolphin DM-i Sport cuesta 30.700 euros sin ayudas, una cifra que puede reducirse hasta 26.650 euros con ellas

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BYD vuelve a apostar por sorprender y lo hace entrando en un segmento en el que, según Gonzalo Serrano, prácticamente no había híbridos enchufables. En 'Más Que Coches', el periodista se ha puesto al volante del nuevo BYD Dolphin DM-i Sport, una propuesta compacta que combina un diseño llamativo con una mecánica de 212CV y una autonomía que puede alcanzar los 1.040 kilómetros combinando electricidad y gasolina. Serrano lo tiene claro tras la prueba: "Este coche se va a vender y se va a vender mucho".

El diseño es uno de sus principales argumentos. Con una carrocería compacta y líneas redondeadas, el modelo apuesta por el naranja como color exclusivo de este acabado Sport, acompañado de numerosos elementos en negro. Las llantas aerodinámicas, la firma lumínica trasera y el discreto alerón completan una estética que Serrano define como "muy visual", pero también "muy equilibrada". En el habitáculo encontramos tapicería de microfibra, asientos deportivos, regulación eléctrica y soporte lumbar, además de una cámara de 360 grados. "BYD continúa con esa política de innovación, de sorpresas, de calidad cada vez más acentuada", destaca el presentador.

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Gonzalo Serrano, al volante del BYD Dolphin DM

Bajo el capó combina un motor de gasolina de 95CV con otro eléctrico de 163, para alcanzar esos 212CV de potencia conjunta. Es un híbrido enchufable con batería de 18kWh que ofrece 105 kilómetros de autonomía eléctrica combinada y hasta 150 en ciudad. Puede cargar del 10 al 80% en corriente continua en 26 minutos y acelera de 0 a 100km/h en 8,3 segundos. El consumo homologado es de 1,4 litros cada 100 kilómetros, mientras que, agotada la batería, se sitúa en torno a 4,5 litros.

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Y ahí aparece otro de sus grandes reclamos: el precio. El BYD Dolphin DM-i Sport cuesta 30.700 euros sin ayudas, una cifra que puede reducirse hasta 26.650 euros con ellas. Cuenta además con etiqueta Cero y un maletero de 425 litros, ampliable a 1.220. Serrano destaca especialmente su comportamiento: "No tienes ese efecto muelle o ese efecto bamboleo que tienen algunos productos de origen chino". Su conclusión resume la apuesta: "espectacular" autonomía y un coche "bien resuelto" en comportamiento, acabados y calidad de materiales.