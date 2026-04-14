El nuevo BYD Dolphin se posiciona como el modelo más atractivo de la marca por su relación calidad-precio

Coches y Motos 14 ABR 2026 - 12:22h.

El peor rival del Dacia Spring llega desde China

El nuevo BYD es una fotocopia del Toyota Corolla

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El BYD Dolphin tiene un hermano pequeño que es el favorito de los urbanitas. Se trata del BYD Dolphin Surf, y llega para revolucionar el segmento urbano eléctrico. Es el hermano pequeño del Dolphin. Y su objetivo es ofrecer un coche accesible. Tecnológico. Y muy competitivo frente a modelos europeos.

Su planteamiento es sencillo. Tamaño contenido. Máxima practicidad. Con 3.990 mm de largo y una batalla de 2.500 mm, es ideal para ciudad. Además, su maletero ofrece 308 litros, ampliables hasta 1.037 litros. Mientras que en diseño, apuesta por una estética moderna y funcional. Es un coche juvenil. Dinámico. Y pensado para un público urbano. Compite directamente con el Renault 5 E-Tech o el Dacia Spring, pero con una propuesta muy equilibrada.

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El BYD Dolphin Surf está de oferta

Uno de sus grandes argumentos es el precio. Parte desde 22.780 euros al contado o 18.455 euros financiado, incluyendo ayudas. Además, la marca adelanta 3.375 euros del Plan Auto+. Esto lo convierte en uno de los eléctricos más asequibles del mercado.

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La versión de acceso, denominada Active, ya resulta interesante. Ofrece 88 CV y 175 Nm, con tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 11,1 segundos y alcanza los 150 km/h. Su batería de 30 kWh permite una autonomía de 220 km WLTP.

Más de 300 km de autonomía en ciudad

Una cifra que aumenta hasta 310 km en entornos urbanos. Esto lo convierte en un coche perfecto para el día a día. Para desplazamientos cortos. Y para quienes buscan reducir costes sin renunciar a movilidad eléctrica.

El equipamiento también da la talla. Incluye pantalla táctil de 10,1 pulgadas, conectividad completa, asistentes de conducción y tecnología V2L. Todo ello desde el acabado básico. En conjunto, el Dolphin Surf destaca por su precio, su tecnología y su enfoque práctico. Un urbano eléctrico muy bien resuelto.