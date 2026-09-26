Gran autonomía, tecnología y capacidad para viajar, así es la CF MOTO que planta cara a todas

Coches y Motos 26 SEP 2026 - 04:34h.

Su depósito de combustible es de 22,5 litros de capacidad

CF Moto, la marca china que sube como la espuma, empieza a vender en España su moto estrella

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La CF Moto 1000 MT-X es una moto alucinante, capaz de plantarle cara a las trail más caras que puedes encontrarte actualmente. Destaca por una gran autonomía, además de la tecnología más avanzada del mercado, y su impresionante capacidad para viajar, lo que la convierte en un acierto asegurado. Y cuando veas el precio que tiene, sentirás la tentación irresistible de querer hacerla tuya, pues será difícil que puedas encontrar algo mejor a día de hoy.

Su depósito de combustible es de 22,5 litros de capacidad, lo que se traduce en una autonomía muy elevada, para que no te tengas que preocupar por repostar en ningún momento. En cuanto al motor que tiene equipado, es de 947 centímetros cúbicos, con una potencia de 113 CV a 8.500 revoluciones por minuto, con un par máximo de 105 Nm a 6.250 rpm. Y su peso total es de 222 kilos, siendo una moto pesada, pero entra dentro de lo esperado.

Gracias al acelerador electrónico, se puede elegir libremente entre varios modos de conducción, y también cuenta de serie con embrague anti-rebote y con quickshifter bidireccional. También presume de una IMU de seis ejes con el sello de Bosch, que se encarga de gestionar el ABS y el control de tracción, ambos sensibles a la inclinación, además del control de velocidad de crucero. Y en la instrumentación se encuentra una pantalla TFT de ocho pulgadas en formato vertical con conectividad.

La CF Moto 1000 MT-X está valorada en 9.990 euros

No se nos ocurren muchas motos que tengan una mejor relación calidad precio que esta CF Moto 1000 MT-X, que se puede conseguir en caso de desembolsar un total de 9.990 euros, lo que nos parece una ganga. Así que no lo pienses y aprovecha esta oportunidad.