CF Moto pone al alcance la 675 SR-R, la moto perfecta para quienes buscan aventura a buen precio

Coches y Motos 10 JUL 2026 - 18:04h.

Hay algunos modelos que sobresalen por encima del resto

La CF MOTO 450MT es una trail que parece una moto de 15.000 euros por equipamiento y diseño

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CF Moto cuenta en su catálogo con una serie de modelos que son excepcionales, pero hay algunos que sobresalen por encima del resto. Y este perfectamente puede ser el caso de la 675 SR-R, una moto perfecta para los amantes de las aventuras y de la adrenalina, que tiene todo lo que le puedes pedir. Es una moto deportiva ideal para irse de ruta a donde quieras, que además tiene un precio muy razonable, y un avanzado nivel de equipamiento y de tecnología.

Lo primero que llama la atención en esta moto es la estética tan imponente de la que presume, dotada de componentes de primera calidad, con un motor de tres cilindros y 675 centímetros cúbicos de cilindrada que se esconde en su interior. Alcanza una potencia de 91 CV a 11.000 revoluciones por minuto, y un par máximo de 70 Nm a 8.250 rpm, dotado de cuatro válvulas por cilindro y con embrague anti-rebote, que se incluye de serie.

Las suspensiones regulables están compuestas por una horquilla KYB invertida, con barras de 41 milímetros de diámetro y un mono amortiguador trasero, mientras que los frenos llevan el sello de J.Juan. El peso neto de la moto es de 175 kilos, por lo que es sorprendentemente ligera a pesar de su tamaño tan importante, y esto hace que sea tan divertida y fácil de manejar, incluso en los trayectos más largos. Y la gran sorpresa se encuentra en el momento de pagar.

La CF Moto 675 SR-R cuesta 7.995 euros

No se necesita hacer ninguna inversión demasiado elevada a cambio de la CF Moto 675 SR-R, pues se puede adquirir desde una cifra al alcance de todos los públicos, que se sitúa en un total de 7.995 euros. No lo pienses y échale un vistazo.