La CF MOTO 1000 MT-X apunta a las grandes trail con motor bicilíndrico y orientación off-road

Coches y Motos 12 AGO 2026 - 05:03h.

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La nueva CF Moto 1000 MT-X nos ha dejado totalmente sin palabras, al ser una de las motos trail más grandes, bonitas y completas que recordamos haber visto a lo largo de los últimos años. Su motor garantiza unas excelentes prestaciones, y la orientación es claramente off-road, por lo que es ideal para irte a donde necesites y hacer largas rutas disfrutando de un modelo tan impresionante. Es la enésima demostración de poderío por parte de la marca china.

Algo que llama mucho la atención en esta moto es el depósito de combustible con una capacidad de 22,5 litros, lo que se traduce en una sensacional autonomía, para que no tengas que preocuparte por nada. Y su motor es simplemente descomunal, con una cilindrada de 947 centímetros cúbicos, que rinde a 113 CV de potencia cuando llegas a 8.500 revoluciones por minuto, mientras que el par máximo es de 105 Nm a 6.250 rpm. Y pensábamos que sería mucho más pesada, pero lo cierto es que tiene un peso de 222 kilos que no está nada mal.

A nivel de equipamiento, cuenta con acelerador electrónico, con distintos modos de conducción seleccionables, embrague anti-rebote, quickshifter, ABS y control de tracción sensibles a la inclinación, desarrollados por Bosch. Tampoco podemos obviar el control de velocidad de crucero, ni su impresionante pantalla de ocho pulgadas TFT táctil en la instrumentación. Y en el equipamiento, también se incluyen asientos y puños calefactables.

La CF Moto 1000 MT-X cuesta 9.990 euros

Si acabas de quedar convencido con todo lo que ofrece la CF Moto 1000 MT-X, tienes que saber que apenas se necesitará realizar una inversión total de 9.990 euros, que a todos nos parece una cantidad más que razonable y que se puede pagar sin excesivos problemas.