Más refinada y, para muchos, mejor que la KTM 390 Adventure y con un comportamiento ejemplar

Coches y Motos 22 JUL 2026 - 21:10h.

Compartir







Si buscas una moto increíble en todos los sentidos, y que sea apta para el carné A2, entonces tienes que echarle un vistazo a todo lo que ofrece la CF Moto 450 SR. Es una moto deportiva de pura cepa, ideal para aquellos que busquen adrenalina y diversión encima de ella, lo que la sitúa por encima de propuestas con un enfoque más aventurero, como pueden ser las KTM o algunos modelos de QJ Motor. Y cada vez que la miramos más, nos consigue convence más para su compra.

Construida sobre un chasis tubular de acero junto a un basculante de aluminio, destaca por el uso de componentes de primera calidad, con pinza de freno Brembo o suspensiones KYB, así como un ABS firmado por Bosch. El propulsor que equipa tiene un alto nivel de rendimiento y soluciones, y el paquete aerodinámico se ha mejorado notablemente, siendo similar al de versiones más potentes, pero con una cilindrada de 450 centímetros cúbicos.

PUEDE INTERESARTE CF Moto da un paso adelante con una moto sin carenado cargada de tecnología

El motor en cuestión es de dos cilindros en paralelo, con refrigeración líquida, eje de equilibrado y sin apenas vibraciones, similar al de un motor en V. Las cifras que declara son muy a tener en cuenta, con una potencia de 47 CV a 9.500 revoluciones por minuto, así como un par máximo de 39 Nm a 7.600 rpm. Es capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de cinco segundos, y dispone de embrague anti-rebote o de una pantalla TFT de cinco pulgadas a color, además de iluminación full LED.

La CF Moto 450 SR puede ser tuya por menos de 6.500 euros

Sin duda alguna, conocer el asumible precio que tiene esta CF Moto 450 SR es otro de los motivos por los que merece tanto la pena plantearse su adquisición, al poder ser tuya en caso de que pagues únicamente un total de 6.499 euros.