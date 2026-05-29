CF Moto da un paso adelante con una moto sin carenado cargada de tecnología
Busca atraer a un público joven, algo que de momento está consiguiendo
La CF MOTO 450MT es una trail que parece una moto de 15.000 euros por equipamiento y diseño
En CF Moto han sorprendido y han ido un paso más allá, creando una moto sin carenado, totalmente original y peculiar, pero cargada de tecnología. No puede ser más llamativa y bonita a partes iguales, y esto hace que la 675 NK sea una de las mejores compras que se pueden realizar en estos momentos. El diseño es agresivo, y es una naked deportiva de media cilindrada que busca atraer a un público joven, algo que de momento está consiguiendo.
Se puede conseguir en color gris o en color blanco, y una de sus principales señas de identidad es el motor tricilíndrico que equipa, que entrega una potencia suave y controlable. Aun y así, es una auténtica bestia, con 90 CV a 11.000 revoluciones por minuto, y un par máximo de 68 Nm a 8.250 rpm, capaz de pasar de 0 a 100 kilómetros por hora en apenas 3,9 segundos, y pudiendo alcanzar velocidades superiores a los 200 kilómetros por hora en velocidad punta.
El sistema de inyección electrónica está desarrollado por Bosch, y cuenta con embrague anti-rebote asistido y con un acelerador con cable mecánico. Asimismo, también presume de control de tracción en dos niveles o sistema de monitorización de la presión de los neumáticos, sin quedarse atrás en el equipamiento ni en la instrumentación. Porque también presume de unos faros con iluminación full LED y de una pantalla TFT de cinco pulgadas.
El precio, uno de los puntos fuertes de la CF Moto 675 NK
Para ponerle la guinda al pastel, nos encontramos con un precio totalmente razonable para la CF Moto 675 NK, que te da la oportunidad de conseguirla a cambio de una cifra más que accesible para todos los bolsillos. Y es que bastará con poner encima de la mesa un total de 6.495 euros.