La CF Moto 800 NK es una de las naked baratas que parecen premium por equipamiento y diseño moderno

Coches y Motos 27 MAY 2026 - 06:36h.

Tiene un propulsor desarrollado en colaboración con KTM

La CF MOTO 450MT es una trail que parece una moto de 15.000 euros por equipamiento y diseño

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Hay una moto que nos encanta a todos, y que parece que sea premium gracias a su avanzado nivel de equipamiento y a su diseño moderno. Y a todo esto hay que añadirle una estética bien cuidada y perfeccionada, con un precio más que razonable, lo que acaba por convertirla en una de las mejores inversiones que se pueden hacer en estos momentos. Se trata de la CF Moto 800 NK, que lógicamente llega desde China, y que es una de las mejores naked del segmento.

Es una moto de media cilindrada, que se puede limitar sin ningún problema en caso de que tan solo dispongas del carné A2. A nivel estético, destaca por sus líneas afiladas de la parte trasera con las más musculosas del depósito de combustible, y se puede conseguir en color gris y en color negro. Si hablamos del motor que tiene equipado, nos encontramos con un propulsor desarrollado en colaboración con KTM, de dos cilindros en línea, con una cilindrada de 794 centímetros cúbicos, que declara una potencia de 94 CV a 9.250 revoluciones por minuto.

Entre las ayudas a la conducción que tiene, nos encontramos con el embrague anti-rebote, el quickshifter, el control de velocidad de crucero y hasta tres modos de conducción diferentes, que son el sport, el Street y el rain. Y la instrumentación también es muy avanzada, pues dispone de una pantalla TFT, táctil y con conectividad, que te permite gestionar absolutamente todo lo necesario. Por todo esto, nos queda claro que es una de las mejores motos que hay ahora mismo.

El precio de la CF Moto 800 NK

Si quieres conseguir esta CF Moto 800 NK, lo que vas a necesitar hacer es una inversión de 7.495 euros, que todos consideramos que es una absoluta ganga.