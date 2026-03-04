Olvídate de la Triumph Street o la KTM 790 Duke, llega esta naked por el precio de una Yamaha MT-03

Coches y Motos 04 MAR 2026 - 02:22h.

Se trata de la CF Moto 800 NK

Triumph mejora la Triumph más atractiva de la marca

Compartir







Si estabas pensando en conseguir una Triumph Street Triple RS O una KTM 790 Duke, te recomendamos que te esperes un poco. Al menos, hasta después de ver esta moto naked que te presentamos, que es impresionante en todos los sentidos, y que tiene el precio de una Yamaha MT-03. Se trata de la CF Moto 800 NK, que permite que se te active la adrenalina al instante, gracias a su espíritu aventurero y Street Fighter, con una potencia desmedida.

Porque gracias al motor bicilíndrico en paralelo que monta, con una cilindrada de 799 centímetros cúbicos, es capaz de rendir a una potencia superior a los 100 CV, a 9.000 revoluciones por minuto, y con un par máximo de 81 Nm a 8.000 rpm. Ofrece una conducción potente y progresiva, con un tacto excepcionalmente suave, mientras que el motor incorpora dos ejes de equilibrado que suprimen las vibraciones por completo, para que sea más cómoda y agradable de manejar.

Dispone de tres modos de conducción, sistemas electrónicos como el ABS, el embrague deslizante CF-SC, control de crucero y muchas más cosas. En cuanto a instrumentación, tiene una pantalla TFT laminada con MCU de calidad automovilística, efectos visuales nítidos, sistema completo de interacción por voz, arranque sin llave y mucho más. La capacidad del depósito es de 15 litros, con una autonomía más que llamativa, y los colores disponibles son el Aerolite Grey y el Nebula Black.

Consigue la CF Moto 800 NK por 7.495 euros

Si deseas adquirir esta CF Moto 800 NK, tan solo vas a tener que pagar un total de 7.495 euros, lo que nos parece un precio más que apetecible, y que se puede pagar sin demasiados apuros. No esperes más y échale un vistazo, pues nos parece toda una garantía de éxito.