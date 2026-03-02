Ni Ténéré 700, ni Tracer 9, la moto más esperada de Yamaha llega en 2026, aunque podría demorarse

Coches y Motos 02 MAR 2026 - 14:53h.

No hay una fecha exacta para su lanzamiento

En Yamaha hay muchas motos que la gente espera con ansías que sean una realidad, aunque si hay una que genera una especial expectación y que tiene a todo el mundo en vilo, esa es sin duda la Tenéré 900. Nos parece una propuesta más que llamativa, a la que hay que echar el ojo, aunque no todo pueden ser buenas noticias. Porque no hay una fecha exacta para su lanzamiento, y todo apunta a que podría tardar algo más de lo previsto en salir a la venta.

Una de las grandes novedades en esta moto sería el motor C93 que ya usa la Tracer 9, con una cilindrada de 890 centímetros cúbicos, aunque con unas prestaciones mucho más enfocadas hacia las rutas aventureras. El motor tendría un par motor más contundente, y una potencia mayor, así como unas suspensiones de largo recorrido, garantizando que sea más agradable de manejar. Y contaría con varios modelos dentro de la misma gama, como Rally o World Raid.

Y, por supuesto, sin descuidar la tecnología más avanzada del mercado, lo que incluye IMU, modos off-road, control de tracción configurable y mucho más. Por ahora, todavía no hay nada que mostrar al público, y esto es lo que genera tanto debate y controversia. Porque el hecho de no tener una fecha de presentación ni de lanzamiento, así como tampoco una aproximación del precio que debería tener, hace que existan muchas dudas sobre cuándo será una realidad.

Por el momento, lo único que podemos hacer es esperar un poco a la llegada de nuevas noticias, con la esperanza de que sean positivas. Aunque lo cierto es que, en caso de que pueda llegar este 2026, lo más probable es que no lo haga hasta el último trimestre del año.