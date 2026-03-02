El Cupra bonito que enamora a quienes buscan un compacto con carácter

Coches y Motos 02 MAR 2026 - 10:32h.

204 CV, más de 130 km de autonomía eléctrica y de oferta

El nuevo Cupra es, para muchos, el más atractivo de la marca

El Cupra León renovado en 2025 es, probablemente, uno de los compactos más atractivos del mercado. Su diseño transmite deportividad incluso en parado. El frontal afilado. La firma lumínica agresiva. Los detalles en color cobre. Todo está pensado para marcar diferencias. No es un coche discreto. Es un Cupra y se nota.

La silueta es baja y musculosa. Con 4.398 mm de largo y apenas 1.444 mm de alto, mantiene proporciones deportivas. La anchura de 1.799 mm y la batalla de 2.686 mm le dan aplomo. Pesa 1.401 kg, lo que contribuye a un comportamiento ágil. El maletero, en la versión híbrida enchufable, ofrece 270 litros. No es enorme. Pero este coche prioriza sensaciones.

Deportividad a raudales en todas sus versiones

Frente a rivales como el Ford Focus, el Volkswagen Golf o el Toyota Corolla, el Cupra León juega la carta emocional. Destaca por su puesta a punto, su dirección precisa y una suspensión firme que invita a enlazar curvas. Además, apenas hay diferencias estéticas entre la versión de acceso y la radical VZ de 300 CV. La imagen deportiva está garantizada en toda la gama.

La oferta mecánica incluye un gasolina MHEV de 150 CV y una versión de 300 CV para los más exigentes. Pero el equilibrio lo encontramos en la versión híbrida enchufable que, además, está de oferta. Está disponible desde 39.396 euros financiando o 41.546 euros al contado. Un precio competitivo para su nivel de tecnología.

204 CV de potencia y más de 130 km en modo 100% eléctrico

Bajo el capó combina un motor gasolina 1.5 TSI con un propulsor eléctrico. Desarrolla 204 CV y 350 Nm de par máximo. La transmisión es automática DSG de 6 velocidades. Tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,7 segundos y alcanza los 220 km/h. Prestaciones que confirman su carácter.

La batería de 19,7 kWh permite recorrer hasta 131 km en modo eléctrico. El consumo homologado es de apenas 0,4 l/100 km. Es deportivo. Pero también eficiente. Perfecto para moverse a diario sin renunciar a emociones.

El equipamiento refuerza esa imagen. Llantas de 19 pulgadas, faros Full LED, cuadro digital CUPRA Digital Cockpit y sistema multimedia compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Añade climatizador trizona, control de crucero adaptativo y múltiples asistentes. El Cupra León no solo entra por los ojos. También convence al volante. Es diseño. Es rendimiento. Es pura deportividad compacta.