La alternativa a la BMW F 900 GS que cuesta miles de euros menos y no renuncia al equipamiento

Coches y Motos 04 AGO 2026 - 12:21h.

Es una trail muy bien equipada

La BMW más avanzada de la historia es de 2019

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Comprar barato no significa obligatoriamente tener que renunciar a nada, ni a nivel de prestaciones ni de equipamiento, y así se puede comprobar gracias a la CF Moto 800 MT Explore. No solamente nos parece una de las motos más bonitas y atractivas que existen dentro del catálogo de la firma china, sino que también puede presumir de un precio totalmente asumible, lo que la hace posicionarse como una alternativa muy llamativa a la BMW F 900 GS.

Es una trail muy bien equipada que destaca por su excelente relación de calidad precio, con un sistema de detección de ángulo muerto, un asistente de cambio de carril o una alerta de colisión trasera. Entre sus detalles, cuenta con ABS en curva, control de tracción, ambos desconectables, lo que permite una conducción más segura, mientras que dentro equipa un motor de 799 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia de 90 CV.

Y no le faltan el quickshifter bidireccional, el control de velocidad de crucero o el embrague anti-rebote, lo que acaba por hacerla una moto más completa y espectacular si cabe. Asimismo, hay que mencionar sus cuatro modos de conducción o sus frenos J.Juan, con suspensiones KYB. A nivel de equipamiento, incluye puños y asiento calefactables, luces auxiliares, control de presión de los neumáticos, caballete central o una pantalla TFT de 8 pulgadas a todo color.

La CF Moto 800 MT Explore está tasada en 10.995 euros

Si deseas conseguir la CF Moto 800 MT Explore, debes saber que basta con hacer una inversión de 10.995 euros, una cifra que la sitúa entre las mejores del sector. Una clara demostración del poderío que ha adquirido en el mercado la propuesta asiática, que no deja de hacerse más grande y popular.