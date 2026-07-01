BMW hace más accesible la F 900 GS, que muchos consideran ideal para combinar aventura y uso diario

Coches y Motos 01 JUL 2026 - 20:32h.

Acaba por convertir esta moto en un 10 sobre 10

BMW tiene la trail más fácil de conducir

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En BMW han escuchado las súplicas de sus clientes, y han decidido convertir en accesible una de las motos más solicitadas dentro de su catálogo. Porque la F 900 GS es para muchas personas la mejor moto que hay para usarla en el día a día o para tus rutas de fin de semana, gracias al espíritu aventurero que la caracteriza. Y si antes ya era interesantes, ahora lo es todavía más, después de haber visto el precio tan apetecible por el que puedes conseguirla.

Se renovó por completo en 2024, y en 2025 logró recibir la tan ansiada homologación Euro 5+, mientras que en los últimos meses ha tenido alguna variación a nivel estético. La orientación de esta moto es claramente para el uso off-road, como se demuestra con la imagen de ligereza que tiene. Aparte, cuenta con un depósito de combustible de 14,5 litros de capacidad, que le permite gozar de una gran autonomía, mientras que la iluminación es full LED.

El motor que equipa esta moto es un bicilíndrico en línea de 895 centímetros cúbicos de cilindrada, que rinde a una potencia de 105 CV, y que dispone de varios modos de conducción, control dinámico de tracción, ABS Pro sensible a la inclinación, control dinámico de frenada y mucho más. Y el equipamiento se acaba de coronar gracias a una pantalla TFT de 6,5 pulgadas con conectividad, que acaba por convertir esta moto en un 10 sobre 10.

La BMW F 900 GS está disponible a partir de 14.210 euros

Para poder tener en tu casa la BMW F 900 GS no será necesario que pierdas la cabeza, ni que hagas ninguna inversión astronómica. Únicamente tendrás que poner encima de la mesa un total de 14.210 euros, lo que todos creemos que es una cantidad que merece mucho la pena desembolsar.