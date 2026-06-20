La respuesta a la BMW F 900 GS, más capaz y con una imagen muy atractiva

Coches y Motos 20 JUN 2026 - 21:29h.

Para poder adquirir la Triumph Tiger 900 Desert Edition, lo único que vas a necesitar es un total de 17.795 euros

La nueva BMW es la moto más atractiva que ha fabricado BMW en los últimos años

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Sabemos que la BMW F 900 GS es una moto espectacular, y no es coincidencia que tenga tantas reseñas y valoraciones positivas entre los usuarios que la han podido probar al menos una vez. Pero hay otra moto que es incluso más interesante, gracias a su combinación de prestaciones, equipamiento y seguridad, que se suman a una imagen muy atractiva y difícil de ignorar, por no decir imposible. Hablamos de la Triumph Tiger 900 Desert Edition, que nos deja sin palabras a todos.

Es una moto que se distingue por su decoración gris, y que está más enfocada a un uso off-road, aunque también es una magnífica opción para desplazarte por carretera o hacer largos viajes, debido a su polivalencia. La diferencia entre este modelo y la 900 Rally Pro es, al margen de la decoración exclusiva, el escape Akrapovic que tiene y las defensas del depósito de combustible, además de un motor que rinde mucho mejor, y entrega mejores cifras.

El motor es tiene una cilindrada de 888 centímetros cúbicos, que entrega una potencia total de 108 CV y un par máximo de 90 Nm. Además, gracias a un depósito de combustible con una enorme capacidad de 20 litros, y al consumo de 4,7 litros por cada 100 kilómetros, puede presumir de una autonomía brutal, de 420 kilómetros. Cuenta con embrague asistido y anti-rebote, quickshifter, una IMU encargada de gestionar el ABS y el control de tracción a varios niveles y los seis modos de conducción. Aparte, tiene sistema de control de velocidad de crucero, y una pantalla TFT de siete pulgadas con conectividad.

Consigue la Triumph Tiger 900 Desert Edition a cambio de 17.795 euros

Para poder adquirir la Triumph Tiger 900 Desert Edition, lo único que vas a necesitar es un total de 17.795 euros, un precio muy accesible teniendo en cuenta que es una moto top.