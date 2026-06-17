La nueva BMW es la moto más atractiva que ha fabricado BMW en los últimos años

Coches y Motos 17 JUN 2026 - 23:51h.

Cuenta con cuatro modos de conducción

La alternativa a la BMW GS que, para la mayoría, es mejor en todo

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BMW siempre tiene en su catálogo motos que resultan difíciles de mejorar, y que no tienen rival. Hay modelos que logran llamar la atención y cautivar a todo el que los ve en profundidad, y si nos tenemos que quedar con uno en concreto, sería la S 1000 XR, una sport turismo que no ha dejado de renovarse y de mejorarse desde que salió a la venta, hace ya más de una década. Es una moto increíble, con un diseño brutal que le da un toque claramente deportivo, destacando los paneles laterales traseros o las tomas de aire, y también el pico de pato.

Entre las principales mejoras que sufrió la moto tras su última actualización, hay que mencionar la iluminación adaptativa de serie, el motor más potente, el rediseño del asiento, el mayor confort y la altura, el nuevo diseño de la carrocería o el sistema keyless de serie. Dentro de la moto, nos encontramos con un propulsor de 170 CV de potencia a 11.000 revoluciones por minuto, que tiene un par máximo de 114 Nm a 9.250 rpm, con una cilindrada de 999 centímetros cúbicos.

Cuenta con cuatro modos de conducción, control dinámico de tracción sensible a la inclinación, gracias a la IMU de seis ejes que lo gestiona todo, o embrague anti-rebote, así como sistema ABS Pro de serie, iluminación full LED y mucho más. La instrumentación se acaba por coronar gracias a una pantalla TFT de 6,5 pulgadas con cuatro modos de visualización, y que tiene conectividad móvil. Y de forma opcional, se pueden añadir varios extra, aunque lógicamente eso aumenta el precio.

La BMW S 1000 XR costará 21.780 euros

Para poder adquirir la BMW S 1000 XR, tendrás que acudir al concesionario más cercano, y poner sobre la mesa un total de 21.780 euros, que es una cifra más que aceptable.