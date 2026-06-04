La nueva BMW es la trail más atractiva del catálogo
Una trail que es considerada como la más atractiva del catálogo
La BMW más avanzada de la historia es de 2019
Hay motos que nos enamoran a todos, y este es el caso de la nueva BMW, una trail que es considerada como la más atractiva del catálogo, gracias a todo lo que ofrece, y al precio tan asumible por el que lo hace. Se trata de la M 1000 XR, una moto turística, pero con corazón súper deportivo, que nos encanta por su nivel de prestaciones y su avanzado equipamiento. Además, recientemente se actualizó para lograr cumplir con la homologación Euro 5+.
El motor que equipa tiene una cilindrada de 999 centímetros cúbicos, con una potencia declarada de 201 CV, y un peso neto de 223 kilos. Entrega esta potencia máxima a las 13.000 revoluciones por minuto, mientras que el par motor es de 113 Nm a 11.000 rpm. Su protección aerodinámica es uno de sus puntos fuertes, y hacen que sea una moto tan disfrutable de conducir a altas velocidades, no teniendo que preocuparte en ningún momento por la seguridad.
Cuenta con componentes y electrónica de primer nivel, y con ayudas a la conducción como el ABS trasero desconectable, varios modos de conducción, control de salida, limitador de velocidad, velocidad de crucero, puños calefactables o ayuda de arranque en pendiente. Por todo esto y mucho más que puedes descubrir en el momento en el que la pruebes o la veas de cerca, es lógico que mucha gente la considere como la mejor BMW del catálogo.
Consigue la BMW M 1000 XR por 30.090 euros
Y para ponerle la guinda al pastel, le han colocado un precio realmente accesible a la BMW M 1000 XR, por lo que puede ser tuya pagando un total de 30.090 euros, lo que creemos que es un precio más que justo y razonable.