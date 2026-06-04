La nueva BMW es la trail más atractiva del catálogo

Coches y Motos 04 JUN 2026 - 05:02h.

Una trail que es considerada como la más atractiva del catálogo

La BMW más avanzada de la historia es de 2019

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Hay motos que nos enamoran a todos, y este es el caso de la nueva BMW, una trail que es considerada como la más atractiva del catálogo, gracias a todo lo que ofrece, y al precio tan asumible por el que lo hace. Se trata de la M 1000 XR, una moto turística, pero con corazón súper deportivo, que nos encanta por su nivel de prestaciones y su avanzado equipamiento. Además, recientemente se actualizó para lograr cumplir con la homologación Euro 5+.

El motor que equipa tiene una cilindrada de 999 centímetros cúbicos, con una potencia declarada de 201 CV, y un peso neto de 223 kilos. Entrega esta potencia máxima a las 13.000 revoluciones por minuto, mientras que el par motor es de 113 Nm a 11.000 rpm. Su protección aerodinámica es uno de sus puntos fuertes, y hacen que sea una moto tan disfrutable de conducir a altas velocidades, no teniendo que preocuparte en ningún momento por la seguridad.

Cuenta con componentes y electrónica de primer nivel, y con ayudas a la conducción como el ABS trasero desconectable, varios modos de conducción, control de salida, limitador de velocidad, velocidad de crucero, puños calefactables o ayuda de arranque en pendiente. Por todo esto y mucho más que puedes descubrir en el momento en el que la pruebes o la veas de cerca, es lógico que mucha gente la considere como la mejor BMW del catálogo.

Consigue la BMW M 1000 XR por 30.090 euros

Y para ponerle la guinda al pastel, le han colocado un precio realmente accesible a la BMW M 1000 XR, por lo que puede ser tuya pagando un total de 30.090 euros, lo que creemos que es un precio más que justo y razonable.