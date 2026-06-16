La competidora de la Yamaha Ténéré 700, una apuesta más completa y con una presencia imponente

Coches y Motos 16 JUN 2026 - 14:35h.

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Si hay una moto que a todos nos tiene encandilados y que nos parece una obra maestra en todos los sentidos, esa es la Husqvarna Norden 901, que se merece mucho más reconocimiento del que tiene actualmente. Es una gran competidora para la típica Yamaha Ténéré 700, con un precio irrisorio para nuestro bolsillo, y que para mucha gente es una apuesta más completa, además de poseer una presencia imponente que no deja a nadie indiferente.

Es una trail con un claro enfoque off road, con una imagen dakariana que a nosotros nos parece sublime. Destaca por un carenado que incluye un amplio faro delantero con líneas redondas y con las luces anti nieblas por debajo del mismo, mientras que el depósito de combustible discurre por la parte inferior, con una autonomía superior a los 400 kilómetros. La ergonomía es especialmente cómoda, y tras la última actualización que sufrió, cumple con la homologación Euro 5+.

El motor que equipa esta moto es de dos cilindros en línea, con una cilindrada de 889 centímetros cúbicos, que entrega una potencia de 105 CV a 8.000 revoluciones por minuto, además de un par motor de 100 Nm a 6.500 rpm. Cuenta con acelerador electrónico, además de tres modos de conducción, y entre las ayudas a la conducción, hay que mencionar el control de tracción o el ABS sensible a la inclinación, aparte de la velocidad de crucero. Y la guinda es la instrumentación digital mediante pantalla TFT.

Precio de la Husqvarna Norden 901

Si buscas la manera de poder hacerte en propiedad con esta Husqvarna Norden 901, entonces te hará falta pagar un total de 13.449 euros, lo que no tenemos ninguna duda de que es una cifra muy razonable y apetecible.