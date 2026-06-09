La alternativa que pone contra las cuerdas a la Yamaha Ténéré

Coches y Motos 09 JUN 2026 - 19:33h.

Compartir







Si hay una moto que es completa, que consigue cautivar a todos y que se posiciona en el mercado como una de las alternativas más inteligentes para la Yamaha Ténéré, esa es sin duda alguna la Voge 900 DSX. Es imposible que nos pueda gustar más, ya que ofrece una serie de prestaciones y de equipamiento que la sitúan entre las mejores del mercado. Nos resulta muy difícil de ignorar, pues cumple con los requisitos que le hacen falta para triunfar, y ser una inversión sin riesgo.

Llega desde el mercado chino, dispuesta a ofrecer competencia a modelos mucho más clásicos y con renombre, pero a un precio apto para todas las economías. El equipamiento de serie es extremadamente completo, y es una trail de última generación, con la tecnología más avanzada del mercado. Donde ha dado un considerable paso más adelante es en la electrónica, con una IMU de seis ejes creada por Bosch, que te permite gestionar sistemas como el control de tracción o el ABS en curva, y coronada por una pantalla TFT de siete pulgadas.

En cuanto al motor que equipa, no se queda atrás ni en prestaciones ni en rendimiento, siendo uno de los mejores que hay en el mercado actual. Entrega una potencia de 95 CV a 8.250 revoluciones por minuto, además de un par motor de 95 Nm a 6.250 rpm, con un nivel de acabados más que aceptable. Por todo esto, y también por su estética tan bonita, completa y llamativa, nos queda claro que es una de las mejores compras que se pueden hacer.

La Voge 900 DSX cuesta 9.192 euros

Si acabas de quedar convencido acerca de la adquisición de esta Voge 900 DSX, lo que tienes que hacer es pagar un total de 9.192 euros, un precio irrisorio en todos los aspectos.