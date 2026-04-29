Mejor que la Voge 900DSX, barata para lo que ofrece, y muy bonita

Coches y Motos 29 ABR 2026 - 15:02h.

La 1000 MT-X es un éxito garantizado

Voge tiene la mejor moto accesible del mercado

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Sabemos que la Voge 900 DSX es una moto sensacional, y eso no lo queremos discutir. Pero hay otra alternativa que es incluso mejor, gracias a todo lo que ofrece, y a lo sorprendentemente bonita que es. También llega desde China, como no podía ser de otra manera, y en esta ocasión, con la firma de CF Moto. Porque la 1000 MT-X es un éxito garantizado, y aunque no tiene el precio más reducido del mercado, creemos que está totalmente justificado.

Juega en la liga de las trail grandes, con un planteamiento claramente aventurero y una base técnica a la altura de las mejores. El enfoque es claramente aventurero, y así se puede comprobar con su impresionante depósito de combustible, con una capacidad de 22,5 litros. Para su cilindrada, es sorprendentemente ligera, con un peso neto de 199 kilos, y en el corazón nos encontramos con un propulsor que tiene un tamaño de 946 centímetros cúbicos.

El motor es un bicilíndrico en paralelo, asociado a una caja de cambios de seis velocidades, con una potencia máxima de 113 CV a 8.500 revoluciones por minuto, y un par máximo de 105 Nm a 6.250 rpm. La refrigeración es líquida, la inyección es electrónica, y todos coincidimos en señalar que esta CF Moto 1000 MT-X es una compra muy inteligente. Así que estamos convencidos de que no te arrepentirás cuando la consigas.

Paga 9.990 a cambio de la CF Moto 1000 MT-X

La inversión total que vas a tener que realizar si deseas conseguir esta CF Moto 1000 MT-X es de 9.990 euros, lo que claramente es una oportunidad que merece mucho la pena aprovechar. Se pueden encontrar otros modelos más baratos, sí, es cierto, pero ninguno tan completo como este.