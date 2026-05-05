La Voge 525DSX es una de las trail baratas que parecen de 15.000 euros por acabados y tecnología

Coches y Motos 05 MAY 2026 - 12:31h.

Se trata de una de las opciones más razonable en relación calidad-precio

La nueva Voge es, para la mayoría, la deportiva más bonita de la marca

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Si hay una moto trail que merece mucho la pena conseguir en estos momentos, esa es la Voge 525 DSX. Se trata de una de las opciones más razonable en relación calidad-precio, gracias a sus acabados y a su avanzada tecnología, con unas prestaciones a la altura de las mejores motos. Es totalmente normal que haya tanta gente que quiera conseguirla, pues es una de las últimas demostraciones de que las motos chinas se están comiendo el terreno.

Tras las últimas actualizaciones que ha recibido esta moto, ahora mismo nos parece una de las mejores opciones que ofrece el mercado. Es completa, no se echa en falta de nada, y a nivel estético prácticamente podemos afirmar que es inmejorable. Entre sus novedades, podemos destacar las piñas retroiluminadas, la homologación Euro 5+, también la bajada de precio o la pantalla LCD, que es una de las cosas que más pedía la gente.

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Pasando al motor, no se encuentran grandes cambios al ya conocido propulsor bicilíndrico de 494 centímetros cúbicos que equipa. Es de cuatro válvulas, con doble árbol de levas que rinde a una potencia de 47,6 CV, lo que provoca que sea una moto apta para el carné A2. El par máximo que ofrece es de 44,5 Nm, y la entrega de potencia se puede modificar gracias a dos modos de conducción, mientras que también dispone de control de tracción desconectable o embrague anti-rebote.

El precio, lo más valorado a la hora de comprar la Voge 525 DSX

Pero si hay algo que la gente valora positivamente y que agradece antes de querer adquirir la Voge 525 DSX, ese es el coste tan accesible que tiene, que provoca que pueda ser tuya pagando apenas un total de 5.392 euros.