La alternativa para todos los bolsillos a una Yamaha Ténéré es buena, bonita y muy barata

Coches y Motos 13 JUN 2026 - 19:09h.

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Si deseas hacerte con una moto aventurera, que sea buena, bonita y barata, pero tan solo dispones del carné de coche, estás de enhorabuena. Porque hay un modelo que cumple con todos estos requisitos, y que se sitúa a la altura de la Yamaha Ténéré, lo que la convierte en una opción segura y sin riesgo. Llega desde el mercado estadounidense, y responde al nombre de UM DSR Adventure TT 125, y ya te advertimos de que te va a encantar desde el primer momento.

Equipa un motor de un solo cilindro, con una cilindrada de 125 centímetros cúbicos, refrigerado por líquido, que es capaz de rendir a una potencia de 14,7 CV a 10.000 revoluciones por minuto. Se asocia a un cambio de seis velocidades, y tiene un depósito de 11,2 litros, lo que significa que presume de una gran autonomía, gracias a un consumo muy contenido. Es de arranque eléctrico, y de cuatro tiempos, siendo muy fácil y agradable de manejar.

No dispone de ABS, pero sí de sistema de frenada combinada, y el precio es uno de sus puntos fuertes, al costar lo mismo que la Honda PCX 125, pero siendo mucho más bonita y completa. Otra cosa que destaca a simple vista son sus llantas de radio de alambre de 21 pulgadas delante y 17 detrás, que quedan enfundadas en neumáticos off road y sujetan el chasis de doble cuna de acero, mediante una horquilla delantera y un mono amortiguador central trasero.

El coste de la UM DSR Adventure TT 125 es de 3.590 euros

En caso de que hayas acabado de quedar convencido con la compra de esta UM DSR Adventure TT 125, no será necesario que pierdas la cabeza. Bastará con pagar un total de 3.590 euros, lo que a todas luces es una cifra irrisoria.