El prototipo eléctrico de BMW M revoluciona Le Mans

El BMW M Concept Neue Klasse debuta en las 24 Horas de Le Mans

BMW presume de conducir 200 millones de kilómetros sin manos

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El BMW M Concept Neue Klasse debuta en las 24 Horas de Le Mans, fusionando tecnología de competición y diseño eléctrico para definir el futuro deportivo de la marca.

El legendario circuito de las 24 Horas de Le Mans ha sido el escenario elegido para el estreno mundial del BMW M Concept Neue Klasse. Este innovador prototipo no solo exhibe el futuro lenguaje de diseño de BMW M GmbH, sino que marca un punto de inflexión definitivo hacia la electrificación total de la división de altas prestaciones. Fiel a su histórico principio rector, «Nacido en los circuitos. Hecho para las calles», el vehículo establece un puente directo entre la tradición en el automovilismo deportivo y las tecnologías más vanguardistas de la automoción moderna.

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Oliver Heilmer, director de diseño de la firma, destaca que cada detalle visual está estrictamente al servicio del rendimiento, logrando que la forma siga a la función para llevar el carácter clásico de la marca hacia una nueva era. Las proporciones imponentes, las líneas precisas y una musculosa sección de hombros con amplios pasos de rueda otorgan al prototipo una presencia inconfundible y desafiante.

Innovación aerodinámica y ADN de competición

El diseño exterior destaca por soluciones aerodinámicas avanzadas inspiradas en las carreras. El frontal presenta una agresiva forma de nariz de tiburón, donde los faros y la parrilla doble se integran en una sola unidad. Las nuevas luces amarillas M, que serán el sello distintivo de los futuros modelos de calle y de los coches de carreras GT, optimizan la visión en carretera. El capó cuenta con una salida de aire en forma de V para refrigerar el sistema eléctrico, mientras que el faldón delantero adopta un estilo trimarán de tres piezas inspirado en veleros de alta velocidad.

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En la zaga, un alerón tipo cola de pato incrementa la carga aerodinámica en el eje trasero. Los elementos de iluminación Track Lights tridimensionales enmarcan un difusor flotante. La sostenibilidad también gana protagonismo mediante el uso de componentes de fibra natural refinada, visibles en el splitter, el capó y el techo. El conjunto estético se completa con una pintura metalizada Rojo Monza y llantas con cierre central en tonos azul y rojo.

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Por su parte, el habitáculo minimalista se centra por completo en el conductor. Equipa cuatro asientos deportivos tapizados en piel merino bicolor azul Bathurst y rojo baya, acompañados por cinturones de seguridad de cinco puntos. El cuero nobuk negro reviste el volante y los paneles, mientras que el panel de instrumentos flotante incorpora retroiluminación hexagonal. Los detalles rojos en las levas y las pantallas digitales enfatizan su espíritu purista.

Cuatro motores eléctricos y tecnología Heart of Joy

El verdadero corazón de este prototipo radica en su revolucionario rendimiento mecánico. El sistema de propulsión BMW M eDrive se basa en la tecnología Gen6 de la compañía y ha sido desarrollado exclusivamente para vehículos eléctricos de alto rendimiento. Este esquema asocia cuatro motores eléctricos independientes con el software de control central BMW M Dynamic Performance Control, integrado directamente en el ordenador de alto rendimiento denominado Heart of Joy.

Este cerebro electrónico permite una gestión predictiva e individualizada de cada rueda, regulando tanto la entrega de potencia como el frenado para asegurar una tracción óptima en el límite y una recuperación energética excelente. Respaldado por una arquitectura eléctrica de 800 voltios y una batería de alta tensión con capacidad superior a los 100 kWh, el sistema utiliza celdas cilíndricas optimizadas para soportar cargas ultra-rápidas. Finalmente, la carcasa del acumulador está integrada estructuralmente en ambos ejes, mejorando la rigidez torsional y garantizando una agilidad y precisión de conducción sin precedentes en la industria actual.