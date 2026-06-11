El BMW Highway Assistant amplia su disponibilidad en Europa y refuerza la conducción asistida segura

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El BMW Highway Assistant se ha convertido en uno de los sistemas de conducción asistida más utilizados y comentados del momento. No es para menos: los clientes de la marca ya han acumulado más de 200 millones de kilómetros sin manos al volante, una cifra que demuestra la confianza en una tecnología diseñada para hacer más relajados los trayectos por autopista. Disponible en modelos como el Serie 5, Serie 7, iX, X5, X6, X7, XM y el nuevo iX3, el asistente forma parte del día a día de miles de conductores que disfrutan de una conducción más cómoda y menos exigente.

El sistema permite circular sin manos en autopistas a velocidades de hasta 130 km/h, asumiendo el control longitudinal y lateral del vehículo. Además, facilita cambios de carril automatizados que se confirman con una simple mirada al retrovisor, una función que añade fluidez y naturalidad a la experiencia. Con la nueva generación de asistentes de BMW, la disponibilidad del Highway Assistant se ha ampliado de forma notable: ha pasado de estar presente en un solo país europeo a estar operativo en más de 20.

Gracias a la homologación DCAS, los conductores pueden disfrutar de esta tecnología en rutas transfronterizas. Países como Alemania, Austria, Suiza, Italia, Francia y los del Benelux ya cuentan con el sistema, mientras que Reino Unido, Irlanda, España y Portugal se sumarán próximamente. En el norte, este y sureste de Europa, la función llegará en una fase posterior.

Supervisión constante

La conducción sin manos del Highway Assistant se basa en un concepto de seguridad integral. El vehículo utiliza cámaras y mapas de alta resolución para detectar el carril y posicionarse correctamente, mientras que un chip de seguridad supervisa el funcionamiento del sistema en todo momento. Las cámaras laterales verifican continuamente que el coche se mantenga centrado, garantizando estabilidad incluso en situaciones de tráfico intenso.

Aunque el sistema asume gran parte del control, el conductor sigue siendo responsable. Una cámara interior analiza su línea de visión, ojos y movimientos de cabeza para asegurar que permanezca atento y listo para retomar el control cuando sea necesario. Si el sistema detecta condiciones inadecuadas o se aproxima una salida, avisa con antelación para que el conductor coloque las manos en el volante.

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Con la llegada del nuevo BMW iX3, el Highway Assistant evoluciona gracias a BMW Symbiotic Drive, una función que permite una interacción más fluida entre el conductor y los sistemas de asistencia. Ahora es posible acelerar, frenar o girar sin desactivar inmediatamente el control, lo que hace que la experiencia sea más natural y menos intrusiva.

El sistema se complementa con el BMW Panoramic iDrive, que ofrece una interfaz clara e intuitiva para supervisar la conducción asistida. Todo ello sitúa al Highway Assistant como una de las soluciones más avanzadas dentro del nivel 2 de automatización, combinando comodidad, seguridad y una experiencia más relajada en largos desplazamientos.