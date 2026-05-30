La nueva BMW R 12 se ha convertido en una de las motos clásicas modernas más espectaculares

Coches y Motos 30 MAY 2026 - 18:08h.

Entrega una potencia nada desdeñable de 80 CV

La alternativa a la BMW GS que, para la mayoría, es mejor en todo

Compartir







Si hay una moto que está revolucionando el mercado y que se ha convertido en una de las motos clásicas modernas más espectaculares que se pueden encontrar hoy en día en el mercado, esa es la BMW R 12. Es una absoluta maravilla, que merece mucho la pena analizar con detalle, ya que te quedarás sorprendido en cuanto veas todo lo que ofrece. No nos cabe ni la más mínima duda de que es una inversión segura, y que se merece todos los elogios que recibe.

Nace como un homenaje a un modelo clásico, lo que siempre le da un plus de atractivo, a la BMW R 90 S, un modelo que marcó un antes y un después en la historia de la marca alemana durante la década de los 70. A nivel estético, es muy difícil encontrar algo mejor, y el color Naranja Lava le aporta un toque de originalidad y de encanto. Si hablamos del motor que equipa, nos encontramos con un bóxer refrigerado por aceite y aire, para mantener intacta la esencia original.

Entrega una potencia nada desdeñable de 80 CV, una cifra más que razonable, con unas características pensadas para una conducción relajada. Y pasando al equipamiento, que es otro de los puntos fuertes que tiene esta moto, viene cargada de elementos como los puños calefactables, el asistente de cambio Pro, el control de crucero o el asistente de arranque en pendiente, entre muchas otras cosas. Por todo esto y mucho más, creemos que es una de las mejores compras que existen.

Consigue la BMW R 12 al mejor precio

Para ponerle la guinda al pastel, nos encontramos que esta BMW R 12 tiene un precio anecdótico, por lo que tan solo te hace falta desembolsar un total de 23.125 euros en caso de que desees hacerla tuya.