La BMW R 1250 GS, una de las más completas de la marca, gana terreno en el segmento trail premium

Coches y Motos 23 ABR 2026 - 03:01h.

Ofrece una gran cantidad de ventajas que la hacen ser una maravilla

La BMW más avanzada de la historia es de 2019

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Si hay una moto que es realmente completa, y que ha ganado terreno en el segmento de las trail premium, esa es sin duda alguna la BMW R 1250 GS, que todavía se mantiene como una de las mejores opciones del mercado. Aunque ya hace un lustro desde que salió a la venta, y lleva varios años sin recibir ninguna actualización, la realidad es que no necesita de grandes cambios, considerando que ofrece una gran cantidad de ventajas que la hacen ser una maravilla.

Destaca principalmente por su motor bóxer, así como su alto grado de equipamiento totalmente de serie. Además, cumple con la normativa Euro 5+, e incluye intermitentes auto cancelables desconectables y un sistema de control de presión de los neumáticos. El propulsor es bicilíndrico, de 1254 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia cercana a los 140 CV, y un par máximo de 143 Nm muy contundente. Utiliza un sistema de distribución variable que revierte el funcionamiento óptimo a bajas revoluciones, y consigue un nivel reducido de emisiones y consumos.

En cuanto a la electrónica, está totalmente equipada con absolutamente de todo, como el control dinámico de tracción o el ABS Pro con sensibilidad a la inclinación, aparte de tres modos de conducción, que son el rain, el road y el eco. Tampoco le falta el asistente para salidas en todo tipo de desniveles ni el antideslizamiento de la rueda trasera en frenadas y desaceleraciones bruscas. Y cuenta con una pantalla TFT de 6,5” a todo color ni la iluminación full LED.

El coste de la BMW R 1250 GS es de 20.710 euros

Todo lo que ofrece esta BMW R 1250 GS provoca que su precio no sea el más reducido del mercado, eso lo sabemos perfectamente, pero creemos que los 20.710 euros que cuesta son una cifra más que razonable.