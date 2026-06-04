Estrena el avanzado sistema M xDrive por primera vez en su historia para ofrecer mayor agilidad, estabilidad y aceleración

Su precio parte de los 101.500 euros

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La gama de altas prestaciones de la firma bávara recibe una histórica actualización. El nuevo BMW M2 con M xDrive introduce, por primera vez en este icónico deportivo compacto, el sofisticado sistema de tracción integral de la marca. Su lanzamiento oficial al mercado está programado para finales del verano de 2026, prometiendo transformar por completo la experiencia de conducción en cualquier condición climática.

Este modelo equipa un motor de seis cilindros en línea de 3,0 litros que desarrolla una potencia de 480 CV con tecnología BMW M TwinPower Turbo. El sistema M xDrive distribuye esta fuerza de manera inteligente entre los ejes delantero y trasero según las necesidades puntuales de la vía. Además, un diferencial activo M reparte el par de forma variable entre las ruedas posteriores, garantizando la tracción óptima pero manteniendo siempre el dinamismo clásico de la propulsión trasera. El conductor puede configurar el comportamiento del vehículo mediante el menú M Setup, que incluye el purista modo 2WD para rodar exclusivamente con propulsión trasera y el DSC desactivado.

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Innovación técnica y rendimiento en circuito

Una de las grandes novedades mecánicas es la tecnología BMW M Ignite, un sistema de combustión por precámara patentado que deriva directamente de la alta competición. Esta innovación reduce significativamente el consumo de combustible bajo condiciones de alta carga y permite que el bloque cumpla estrictamente con la exigente normativa de emisiones EU7. Todo esto se logra manteniendo la respuesta instantánea, una entrega lineal de potencia hasta altas revoluciones y el emocionante sonido característico de los motores M.

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En el apartado de prestaciones puras, el BMW M2 con M xDrive acelera de 0 a 100 km/h en solo 3,7 segundos. Para alcanzar los 200 km/h desde parado requiere apenas 12,8 segundos. Su velocidad máxima está limitada electrónicamente a 250 km/h de serie, aunque este límite puede ampliarse hasta unos espectaculares 285 km/h si se añade el exclusivo paquete opcional M Driver.

Equipamiento exclusivo

El equipamiento de serie incluye una caja de cambios M Steptronic con Drivelogic, llantas de aleación M de 19 pulgadas en el eje delantero y de 20 pulgadas en el trasero, acompañadas por frenos M Compound con pinzas fijas de seis pistones delante. La personalización estética ofrece cinco colores metalizados, tres sólidos y seis opciones especiales BMW Individual, destacando el debut del llamativo tono Borusan Turkish Blue.

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Esta nueva variante del compacto se fabricará exclusivamente en la planta mexicana de San Luis Potosí, donde el inicio de la producción en serie está fijado para el próximo mes de agosto. Su precio parte de los 101.500 euros