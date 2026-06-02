El Bugatti Mistral de 1.600 CV que se inspira en una novela

El programa de personalización Sur Mesure ha creado un descapotable único inspirado en la secuela de El Principito, uniendo motor y poesía

Marruecos crea un deportivo tan bonito como Bugatti

Compartir







El universo de la alta automoción y la literatura más selecta se han fusionado en una obra maestra sobre ruedas. El departamento Sur Mesure de Bugatti ha desvelado su última y más íntima creación: el W16 Mistral 'Le Retour du Jeune Prince' (El regreso del joven príncipe). Este hiperdeportivo descapotable no es solo un prodigio de la ingeniería automotriz, sino un emotivo homenaje personalizado que traslada la imaginación, la memoria y la literatura al asfalto de una forma nunca antes vista en el sector.

La gestación de este singular modelo comenzó en octubre de 2023 en las instalaciones de la marca en Molsheim. Allí, Jascha Straub, gerente de Sur Mesure e Individualización, se reunió con un exigente coleccionista de la firma: Alejandro Roemmers, ex empresario y poeta. En ese encuentro creativo, el cliente mostró su fascinación por la belleza poética, el misterio y el resplandor de la luna. El automóvil se concibió así como una continuación de la célebre novela de Antoine de Saint-Exupéry, basándose en un relato propio del comprador donde el joven príncipe regresa desde el satélite hacia la Tierra.

PUEDE INTERESARTE Lamborghini crea el Revuelto NA63, una edición limitada de 63 unidades para Norteamérica

Un lienzo exterior bañado en luz de luna

Para reflejar este idilio celestial, el equipo de diseño, respaldado por el departamento de CMF en Berlín liderado por Sabine Consolini, desarrolló una paleta de colores exclusiva. La carrocería luce tonos cobre y bronce con un acabado altamente metálico que emula los colores de la Tierra y la luz lunar, reaccionando ante los cambios lumínicos del entorno.

PUEDE INTERESARTE Lamborghini Urus Tettonero: lujo extremo electrificado

La mítica parrilla tridimensional en forma de herradura se modificó para seguir el flujo dinámico ascendente del capó. El logotipo frontal Macaron recibe un acabado en oro, a juego con las pinzas de freno de cobre y los emblemas EB de las ruedas. El exterior se convierte en un lienzo con una constelación de estrellas plateadas pintadas a mano en los flancos traseros. Además, al desplegarse el freno aerodinámico posterior, se revela una ilustración oculta que reinterpreta la icónica escena del príncipe y el zorro.

Artesanía celestial y una rosa en miniatura

El habitáculo continúa este viaje narrativo en un ambiente más íntimo, combinando cuero bitono: el tono claro Terre d'Or y el oscuro Driftwood. En los paneles de las puertas se han confeccionado meticulosamente incrustaciones de cuero bordado que representan la luna, rodeada de delicados motivos estelares cosidos que se extienden hacia los reposacabezas y la consola central de carbono marrón.

PUEDE INTERESARTE Lamborghini entra en Fortnite y convierte su universo en un parque de juegos virtual para fans del motor

La joya del interior se encuentra oculta en la palanca de cambios. Mediante un escaneo en 3D de una flor real, los artesanos esculpieron una intrincada rosa de plata en miniatura que simboliza el recuerdo y la ternura del relato. El compartimento del motor también exhibe grabados de los personajes principales del libro. Exterior e interior se entrelazan de este modo como dos capítulos de una misma historia, demostrando la capacidad de Bugatti para transformar las ideas de sus clientes en relatos físicos. El W16 Mistral 'Le Retour du Jeune Prince' se erige como una fusión perfecta entre Alta Costura, arquitectura y automoción, un vehículo nacido para ser conducido, pero también para ser leído y recordado.