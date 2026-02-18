Marruecos crea un deportivo tan bonito como Bugatti

Coches y Motos 18 FEB 2026 - 21:44h.

Ojo a este nuevo super deportivo creado por una marca desconocida en Europa

Marruecos ha decidido dar un paso al frente en el universo de los hiperdeportivos con una creación que, por planteamiento estético y ambición técnica, se sitúa en la órbita de fabricantes como Bugatti. El Laraki Sahara encarna esa apuesta por combinar diseño escultural, cifras descomunales de potencia y una producción extremadamente limitada, todo ello bajo el sello de una marca que busca consolidar su identidad en el segmento más exclusivo del automóvil.

La firma Laraki, fundada por Abdesslam Laraki, no es ajena a este tipo de propuestas. Sin embargo, con el Sahara lleva su concepto un paso más allá, apostando por una reinterpretación moderna del superdeportivo de motor delantero con proporciones muy marcadas y una silueta que transmite contundencia desde cualquier ángulo.

Llama especialmente la atención el equilibrio entre elegancia y agresividad en su diseño. El frontal adopta formas afiladas y una gran presencia visual, mientras que los pasos de rueda ensanchados y la zaga dominada por un generoso difusor subrayan su carácter radical. La carrocería, íntegramente realizada en fibra de carbono, no solo cumple una función estructural y de ligereza, sino que también refuerza esa imagen de pieza casi artesanal.

En el interior, el enfoque sigue la misma filosofía. Materiales nobles, acabados personalizados y una configuración prácticamente a medida sitúan al Sahara en un terreno donde cada unidad se concibe como una obra exclusiva más que como un producto de producción en serie.

Un V8 extremo para un proyecto singular

En el apartado mecánico, el Laraki Sahara recurre a un bloque V8 de origen estadounidense profundamente modificado. La potencia anunciada ronda los 1.500 CV, una cifra que lo posiciona directamente en la liga de los hiperdeportivos más potentes del panorama internacional. No es ningún secreto que alcanzar estos niveles exige una profunda revisión de componentes internos, sistemas de sobrealimentación y gestión electrónica específica.

La combinación de esta potencia con un peso contenido, gracias al uso extensivo de fibra de carbono y otros materiales ligeros, anticipa unas prestaciones acordes a su planteamiento. Aceleraciones fulgurantes y una velocidad máxima muy elevada forman parte del ADN de un modelo concebido para impresionar tanto en cifras como en presencia.

La producción estará limitada a un número muy reducido de ejemplares, reforzando su carácter casi exclusivo. Cada unidad puede configurarse según las preferencias del cliente, lo que eleva su valor como objeto singular dentro del mercado del lujo automovilístico.

Por todo ello, el Laraki Sahara no solo representa una declaración de intenciones para su fabricante, sino también un símbolo del potencial creativo e industrial de Marruecos en un segmento dominado históricamente por marcas europeas. Su combinación de diseño impactante, ingeniería extrema y fabricación limitada lo sitúa como una de las propuestas más llamativas del actual panorama de los hiperdeportivos.