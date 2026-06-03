Zeekr, la nueva marca china premium que llega a España

La marca premium del gigante Geely oficializa su llegada al mercado español con cuatro modelos de alta tecnología

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El sector de la automoción en España asiste al nacimiento de un nuevo actor que promete transformar las reglas de la movilidad eléctrica de alta gama. Zeekr, la firma premium perteneciente al consorcio global Geely Auto Group, ha anunciado de forma oficial el inicio de sus operaciones comerciales en la Península Ibérica. Esta ofensiva se materializa mediante una sólida alianza estratégica con el distribuidor portugués Salvador Caetano Auto, un movimiento clave que posiciona a la marca en dos de los mercados más dinámicos y estratégicos del sur de Europa: España y Portugal.

Apoyada en la capacidad industrial de su matriz, la corporación comenzó su expansión internacional en Suecia durante el año 2023. Desde entonces, ha consolidado un crecimiento meteórico que la sitúa actualmente con presencia comercial activa en quince países europeos, entre los que destacan Alemania, Noruega, Italia y Países Bajos.

Innovación y cuatro modelos para empezar

El pilar técnico de toda la gama comercializada es la plataforma modular SEA (Sustainable Experience Architecture). Esta arquitectura, concebida de manera exclusiva para vehículos eléctricos de última generación, permite la integración de sistemas eléctricos de 400V y 800V, baterías de diversas capacidades, tracción total o trasera y tecnologías de carga ultrarrápida.

La ofensiva de producto inicial para el mercado nacional consta de cuatro modelos muy diferenciados. El Zeekr 001 es un sofisticado shooting brake de 400V desarrollado bajo conceptos de diseño escandinavo; ofrece hasta 620 kilómetros de autonomía WLTP y una potencia que alcanza los 544 CV. Por su parte, el Zeekr X se posiciona como el SUV compacto de enfoque urbano de la marca, equipado con la tecnología de baterías Golden Battery que permite recargas del 10 al 80% en tan solo 18 minutos.

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Dando el salto a la arquitectura de 800V se encuentra el Zeekr 7X, un SUV familiar de nueva generación con potencias de hasta 646 CV y cargas ultrarrápidas de 480 kW que recuperan la batería en 13 minutos. La cúspide de la gama la ocupa el Zeekr 7GT, un gran turismo eléctrico con puesta a punto específica para las carreteras europeas que firma una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,3 segundos y declara hasta 655 kilómetros de autonomía homologada.

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Red comercial en expansión

La implantación de la marca en territorio nacional se inicia de manera inmediata con la apertura de sus cuatro primeros puntos de venta oficiales situados de forma estratégica en las áreas metropolitanas de Madrid, Barcelona, Málaga y Valencia. El plan de expansión comercial contempla la ampliación progresiva hasta alcanzar un total de dieciséis concesionarios al cierre del año 2026.

La firma ofrece una garantía oficial de hasta 10 años en todos sus modelos. Además, la logística de posventa estará centralizada en un almacén de recambios ubicado en Mejorada del Campo (Madrid), para garantizar entregas de piezas en un plazo máximo de 24 a 48 horas en toda la Península y Baleares.