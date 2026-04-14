Hyundai lanza IONIQ en China con dos prototipos que anticipan su ofensiva eléctrica

Hyundai Motor Company ha presentado oficialmente en Pekín su marca IONIQ

Más atractivo, mejor y, muy importante, más barato que el Hyundai Kona, pero igual de bueno

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Hyundai Motor Company ha presentado oficialmente en Pekín su marca IONIQ como pilar de su estrategia eléctrica en China, el mayor mercado mundial de vehículos de nueva energía. El lanzamiento se produce días antes del Auto China 2026 y marca un nuevo capítulo para la compañía coreana, que busca reforzar su presencia en un entorno cada vez más competitivo.

La presentación ha estado protagonizada por dos concept cars diseñados específicamente para este mercado: el VENUS Concept, un sedán, y el EARTH Concept, un SUV familiar. Ambos modelos simbolizan el inicio de una nueva etapa para IONIQ, que en China evolucionará más allá de una simple gama de productos hacia un ecosistema de movilidad adaptado a las necesidades locales.

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La marca pretende trasladar su experiencia global en electrificación —con modelos como IONIQ 5 o IONIQ 6— a un enfoque más localizado, integrando tecnologías específicas, servicios digitales y nuevas experiencias de usuario diseñadas para el consumidor chino. En este contexto, Hyundai introduce también una nueva lógica de denominación: los futuros modelos IONIQ en China adoptarán nombres de “planetas”, reflejando una estrategia centrada en el cliente como eje del sistema.

Estrategia local

El movimiento responde a la necesidad de adaptarse a un mercado en rápida evolución, donde la conectividad, la conducción inteligente y la experiencia digital en el habitáculo son factores decisivos de compra. Hyundai asegura que los futuros modelos de producción combinarán estos elementos con los estándares globales de seguridad y calidad que definen la marca.

Los dos concept cars actúan como adelanto del lenguaje de diseño y la filosofía que guiarán esta nueva etapa. Bajo el lema “Lead, don’t follow”, ambos modelos presentan siluetas fluidas y reconocibles que buscan generar una identidad emocional diferenciada en un segmento altamente competitivo.

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El VENUS Concept se posiciona como un sedán de carácter icónico, inspirado en el planeta más brillante. Su diseño exterior destaca por el acabado en tono dorado y una silueta continua que refuerza su identidad visual. En el interior, apuesta por una cabina envolvente con iluminación ambiental y materiales que combinan lujo y tecnología.

Diseño futurista

Por su parte, el EARTH Concept representa la visión de Hyundai para un SUV familiar electrificado. Su diseño exterior combina formas robustas con detalles futuristas, mientras que el interior introduce soluciones innovadoras orientadas al confort, como asientos con módulos de aire y una atmósfera relajante inspirada en la naturaleza.

Ambos prototipos incorporan elementos de diseño interactivo y personajes digitales que refuerzan la conexión emocional con el usuario, una tendencia creciente en el mercado chino. También integran detalles culturales y patrones locales, subrayando la intención de la marca de adaptarse plenamente a este entorno.

Con esta ofensiva, Hyundai busca consolidar su posicionamiento en China mediante una estrategia que combina diseño, tecnología y personalización. La gama IONIQ se perfila, así como un pilar clave en su expansión eléctrica global, con un enfoque cada vez más centrado en las particularidades de cada mercado.