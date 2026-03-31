Más atractivo, mejor y, muy importante, más barato que el Hyundai Kona, pero igual de bueno

Coches y Motos 31 MAR 2026 - 18:24h.

Frente a alternativas como el Kona, el Kia Stonic logra posicionarse con una propuesta más accesible

Kia mueve ficha con el Kia Sportage: más bonito y con precio más ajustado

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El Kia Stonic se ha consolidado como una de las propuestas más racionales dentro del segmento B-SUV, destacando por ofrecer una combinación equilibrada de diseño, funcionalidad y coste. Frente a alternativas como el Hyundai Kona, el modelo de Kia logra posicionarse con una propuesta más accesible en precio, manteniendo un nivel general que no desentona en términos de calidad y equipamiento.

Desde el punto de vista estético, el Stonic apuesta por una imagen fresca y juvenil, con líneas sencillas pero bien proporcionadas. Su carrocería admite configuraciones bitono que refuerzan su carácter urbano y dinámico, aportando un toque de personalización poco habitual en su rango de precio. No es ningún secreto que este enfoque visual busca atraer a un público que valora el diseño sin necesidad de asumir un coste elevado.

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En el interior, el modelo mantiene una filosofía clara: priorizar la practicidad. El diseño del salpicadero es funcional, con una distribución lógica de los mandos y un sistema de infoentretenimiento de fácil uso. Aunque los materiales son mayoritariamente duros, los ajustes están bien resueltos, lo que transmite una sensación de solidez acorde a su posicionamiento. La habitabilidad es correcta, especialmente en las plazas delanteras, y el espacio de carga cumple con las necesidades habituales de uso diario.

Un SUV urbano con enfoque económico bien definido

El apartado económico es el gran argumento del Kia Stonic. Con un precio de partida inferior al del Hyundai Kona, el modelo consigue atraer a quienes buscan un SUV sin realizar un desembolso elevado. En este sentido, la relación entre coste y equipamiento resulta especialmente competitiva, con versiones que incluyen tecnologías de conectividad, asistentes a la conducción y elementos de confort sin disparar el presupuesto.

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La gama mecánica se centra en motores de gasolina eficientes, pensados para un uso principalmente urbano y periurbano. Estas motorizaciones ofrecen un consumo contenido y un mantenimiento sencillo, lo que refuerza su carácter práctico. Cabe destacar que, aunque no dispone de una oferta electrificada tan amplia como algunos de sus rivales, su planteamiento responde a una estrategia enfocada en la simplicidad y el control de costes.

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En términos dinámicos, el Stonic ofrece un comportamiento equilibrado. Su tamaño compacto facilita la conducción en entornos urbanos, donde destaca por su agilidad y facilidad de maniobra. En carretera, mantiene una estabilidad correcta y una respuesta predecible, priorizando el confort sobre cualquier aspiración deportiva.

Por todo ello, el Kia Stonic se presenta como una alternativa especialmente coherente dentro de su segmento, combinando diseño, funcionalidad y un precio más ajustado que el de algunos de sus competidores directos, sin comprometer los aspectos esenciales que se esperan en un SUV de estas características.