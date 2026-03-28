Kia lanza el SUV más atractivo y urbano de su gama

Coches y Motos 28 MAR 2026 - 12:23h.

Una opción excelente para moverse por ciudad sin renunciar a nada

No es un SUV, pero este Kia es perfecto para las familias

Compartir







El Kia Stonic se posiciona como uno de los SUV urbanos más interesantes del momento. Su diseño renovado marca la diferencia. Es moderno. Es juvenil. Y encaja perfectamente en la ciudad. Kia apuesta fuerte por este modelo.

Sus dimensiones compactas lo hacen muy práctico. Mide 4.140 mm de largo. Tiene una anchura de 1.760 mm. Y una altura contenida. Esto facilita el aparcamiento. También mejora la maniobrabilidad en ciudad. Un punto clave en este segmento. El maletero es otro de sus puntos fuertes. Parte de 352 litros. Puede llegar hasta 1.155 litros. Es suficiente para el día a día. También para escapadas. Un coche pensado para un uso polivalente. Y compite con modelos como el Renault Captur o el Volkswagen T-Cross.

PUEDE INTERESARTE Kia mueve ficha con el Kia Sportage: más bonito y con precio más ajustado

La propuesta SUV de Kia para los urbanitas

El precio de acceso arranca en 19.090 euros. Una cifra competitiva. Sobre todo frente a rivales como el SEAT Arona, el Renault Captur o el Volkswagen T-Cross. Kia quiere posicionarlo como una compra lógica.

Bajo el capó encontramos un motor gasolina de 100 CV. Es suficiente para muchos conductores. Pero hay una opción más interesante. Por 19.380 euros, el salto merece la pena. Aquí es donde el Stonic gana valor. No solo es más potente, sino que está electrificado.

La opción inteligente es el híbrido

Esta versión incorpora un motor 1.0 T-GDi MHEV de 115 CV que ofrece 172 Nm de par. En su versión de acceso se asocia a un cambio manual de 6 relaciones, aunque también se puede elegir con cambio automático DCT de 7 marchas. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,7 segundos. Y alcanza 182 km/h. Además, consume solo 5,5 l/100 km. Y cuenta con etiqueta ECO de la Dirección General de Tráfico.

El equipamiento Concept es completo. Incluye llantas de 16 pulgadas. También faros antiniebla. Dispone de control de crucero. Sensor de luces. Luces LED diurnas. Aire acondicionado. Y sistema multimedia con Android Auto y Apple CarPlay en pantalla de 8 pulgadas. Un SUV equilibrado. Muy urbano. Y claramente atractivo.