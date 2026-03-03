China desarrolla un nuevo sistema de batería de agua que revolucionará el coche eléctrico

Coches y Motos 03 MAR 2026 - 22:37h.

Una tecnología que puede marcar un antes y un después

Estos son los problemas de los coches eléctricos, y no tienen que ver con la batería

China ha desarrollado un nuevo sistema de batería basado en agua que podría marcar un punto de inflexión en la evolución del coche eléctrico. La innovación se centra en sustituir los electrolitos orgánicos inflamables empleados en las baterías de iones de litio por un electrolito acuoso, lo que incrementa de forma significativa la seguridad del conjunto y reduce el riesgo de incendios.

El principio técnico de esta batería radica en el uso de una solución acuosa especialmente formulada para ampliar la ventana de estabilidad electroquímica. Tradicionalmente, las baterías con base de agua han estado limitadas por un voltaje reducido y una menor densidad energética. Sin embargo, el nuevo desarrollo introduce modificaciones en la composición del electrolito que permiten superar parcialmente esas restricciones.

Cabe destacar que la estabilidad térmica es uno de los pilares de esta tecnología. Al eliminar componentes volátiles y altamente reactivos, el sistema minimiza el riesgo de fuga térmica, uno de los principales desafíos en los vehículos eléctricos actuales. Esta mejora no solo impacta en la seguridad, sino también en el diseño estructural del paquete de baterías.

El proyecto se enmarca dentro de la estrategia china para consolidar su liderazgo en almacenamiento energético. La investigación busca combinar seguridad, durabilidad y reducción de costes, factores determinantes en la expansión masiva del vehículo eléctrico a nivel global.

Seguridad reforzada y mayor vida útil

El nuevo sistema promete una mayor resistencia frente a sobrecargas, golpes o condiciones extremas de temperatura. En este sentido, el uso de agua como base del electrolito actúa como elemento estabilizador y disminuye la probabilidad de combustión, incluso en escenarios de fallo interno.

Por otro lado, la formulación química desarrollada permite mejorar la estabilidad de los materiales activos durante los ciclos de carga y descarga. Esto se traduce en una menor degradación con el paso del tiempo y en una vida útil potencialmente más prolongada respecto a tecnologías convencionales. La reducción del desgaste interno también podría favorecer un mantenimiento más predecible.

Desde el punto de vista industrial, la utilización de componentes menos críticos y menos inflamables simplifica los requisitos de fabricación y almacenamiento. La cadena de producción podría beneficiarse de menores exigencias en términos de protección y manipulación, lo que contribuiría a optimizar costes.

Aunque la tecnología aún se encuentra en fase de desarrollo, los avances presentados apuntan a una alternativa viable para futuras generaciones de vehículos eléctricos. Por todo ello, la batería de agua desarrollada en China se perfila como una solución orientada a mejorar la seguridad estructural, la estabilidad operativa y la sostenibilidad del almacenamiento energético en el sector de la movilidad eléctrica.