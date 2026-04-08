Coches y Motos 08 ABR 2026 - 07:10h.

El Model 3 sigue siendo la referencia en eficiencia y tecnología

A precio de SUV chino, pero con autonomía de Tesla, este BYD coloca contra las cuerdas a la competencia, pero tiene un problema en España

Compartir







El Tesla Model 3 se mantiene como una de las referencias absolutas dentro del segmento de las berlinas eléctricas, gracias a una combinación de autonomía, eficiencia y tecnología que sigue marcando diferencias frente a sus competidores. Bajo el planteamiento de redefinir el concepto de vehículo eléctrico, este modelo ha evolucionado hasta convertirse en una opción especialmente sólida para quienes buscan un uso versátil sin las limitaciones tradicionales asociadas a este tipo de propulsión.

Uno de sus principales argumentos es la autonomía que ofrecen sus versiones Long Range, que alcanzan hasta los 750 kilómetros. Esta cifra no solo lo sitúa por encima de muchos eléctricos de su categoría, sino que lo acerca de forma clara a la autonomía de numerosos compactos y SUV de gasolina. Llama especialmente la atención este dato, ya que elimina una de las principales barreras percibidas del vehículo eléctrico: la dependencia constante de la recarga.

A nivel de diseño, el Model 3 mantiene una estética minimalista y altamente funcional. Su silueta aerodinámica no responde únicamente a criterios visuales, sino que está pensada para maximizar la eficiencia energética. La ausencia de elementos superfluos y la limpieza de sus líneas refuerzan su carácter tecnológico, diferenciándolo claramente de propuestas más convencionales dentro del segmento.

Autonomía, software y experiencia de uso

El interior del Tesla Model 3 apuesta por una digitalización casi total, eliminando la mayoría de los controles físicos en favor de una gran pantalla central. Este enfoque permite centralizar todas las funciones del vehículo en un único punto, generando una experiencia de uso distinta a la de otros modelos. La interfaz, fluida y en constante evolución, se convierte en uno de sus principales elementos diferenciales.

En este sentido, las actualizaciones OTA juegan un papel clave. El vehículo es capaz de recibir mejoras de software de forma remota, lo que permite optimizar funciones, añadir nuevas características e incluso mejorar el rendimiento con el paso del tiempo. Esta capacidad de evolución continua refuerza su posicionamiento como un producto tecnológico más allá del concepto tradicional de automóvil.

Por otro lado, el sistema de propulsión eléctrica destaca por su eficiencia y respuesta inmediata. La entrega de potencia es suave pero contundente, mientras que la gestión energética permite aprovechar al máximo cada carga. A esto se suma una red de recarga bien integrada que facilita los desplazamientos de larga distancia.

Por todo ello, el Tesla Model 3 se consolida como una de las opciones más completas del mercado eléctrico, combinando una autonomía sobresaliente, una tecnología en constante actualización y una experiencia de conducción que redefine los estándares del segmento EV.