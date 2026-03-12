Coches y Motos 12 MAR 2026 - 06:07h.

BYD tiene un nuevo familiar con hasta 367 CV y más de 700 km de autonomía

Este SUV de BYD tiene un precio imbatible

Compartir







Mientras muchos fabricantes siguen subiendo los precios de sus coches eléctricos, algunas marcas chinas están apostando por una estrategia muy diferente. Su objetivo es claro: ofrecer SUV grandes, con mucha autonomía y precios muy bajos. Uno de los ejemplos más llamativos es el BYD Song Ultra, un modelo que podría revolucionar su categoría.

Este nuevo SUV eléctrico se sitúa dentro de la familia Song, una de las gamas más populares de BYD. Su planteamiento resulta especialmente atractivo porque combina gran tamaño, buenas prestaciones y una autonomía muy elevada, algo que normalmente se asocia a coches bastante más caros.

BYD tiene un nuevo miembro en la familia

Las dimensiones del BYD Song Ultra lo sitúan muy cerca del segmento de los SUV grandes en Europa. Mide 4,78 metros de largo, 1,91 metros de ancho y 1,67 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,84 metros. Esto significa que, si llegara a nuestro mercado, competiría con modelos del segmento D.

PUEDE INTERESARTE Este SUV de BYD tiene un precio imbatible

En el apartado mecánico tampoco deja indiferente. El Song Ultra utiliza un motor eléctrico de 270 kW, equivalente a 367 CV, que envía la potencia al eje trasero. Gracias a ello puede alcanzar 210 km/h de velocidad máxima, una cifra notable para un SUV eléctrico de su tamaño.

La autonomía es otro de sus grandes argumentos. BYD ofrecerá este modelo con dos baterías diferentes. La primera tendrá 75,6 kWh, suficiente para recorrer 620 kilómetros según el ciclo chino CLTC. La segunda, de 82,7 kWh, eleva la autonomía hasta 710 kilómetros, una cifra comparable a la de algunos modelos de Tesla.

PUEDE INTERESARTE El nuevo BYD es una fotocopia del Toyota Corolla

Lamentablemente, no llegará a España

El precio también llama la atención. En China partirá desde 155.000 yuanes, lo que equivale aproximadamente a 19.400 euros al cambio. Incluso si esa cifra se duplicara al llegar a Europa, seguiría siendo un SUV eléctrico muy competitivo frente a muchos modelos occidentales.

Sin embargo, existe un inconveniente importante. BYD no ha confirmado que el Song Ultra vaya a venderse fuera de China. Además, la marca ya cuenta con un SUV muy exitoso en Europa, el BYD Seal U, que fue su modelo más vendido en España en 2025. Su gran éxito podría hacer que el Song Ultra no tenga prioridad para llegar a nuestro mercado, al menos por ahora.