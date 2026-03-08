Coches y Motos 08 MAR 2026 - 16:12h.

Un hábito sencillo que ayuda a conservar la batería

La forma en la que se recarga un coche eléctrico influye directamente en la vida útil de su batería. Por este motivo, la mayoría de fabricantes recomiendan mantener el nivel de carga dentro de un margen concreto en el uso diario. La referencia más habitual es evitar que la batería baje del 20% y procurar que las recargas no superen el 80% en condiciones normales.

Antes de entrar en detalles, conviene entender cómo funciona la batería de un vehículo eléctrico. La gran mayoría de modelos actuales utiliza baterías de iones de litio, una tecnología muy eficiente pero también sensible a ciertos niveles extremos de carga. Cuando la batería permanece demasiado tiempo completamente llena o demasiado descargada, se genera un mayor estrés en sus celdas.

Este fenómeno está relacionado con la química interna de la batería. Las tensiones más altas se producen cuando la carga se aproxima al 100%, mientras que las más bajas aparecen cuando el nivel se acerca al agotamiento total. En ambos casos, el desgaste de los materiales internos se acelera ligeramente.

Lo destacable en este caso es que mantener la batería en un rango intermedio reduce ese esfuerzo químico y térmico. Al operar entre el 20% y el 80%, el sistema funciona en una zona más estable, lo que ayuda a conservar la capacidad de la batería durante más años de uso.

Los fabricantes diseñan los coches eléctricos para soportar miles de ciclos de carga, pero también incluyen recomendaciones para optimizar su durabilidad. Mantener el nivel de energía dentro de ese margen intermedio permite que las celdas trabajen en condiciones más favorables durante la mayor parte del tiempo.

En el uso cotidiano, esta práctica resulta especialmente sencilla de aplicar. Muchos conductores utilizan el vehículo para trayectos urbanos o desplazamientos diarios relativamente cortos, por lo que no es necesario cargar siempre hasta el 100% de la batería.

Además, numerosos modelos eléctricos permiten configurar un límite de carga directamente desde el sistema del vehículo o desde una aplicación móvil. De este modo, el propio coche detiene la recarga automáticamente cuando alcanza el 80%, evitando que la batería permanezca llena durante largos periodos.

Cabe destacar que esta recomendación no implica que nunca se pueda utilizar el 100% de la batería. En determinadas circunstancias, como un viaje largo por carretera, es perfectamente normal cargar completamente el vehículo para aprovechar toda su autonomía disponible.

De hecho, realizar una carga completa de forma ocasional puede resultar útil para recalibrar el sistema que calcula la autonomía restante. Esto permite que el indicador de batería mantenga una medición más precisa.

Por todo ello, el rango entre el 20% y el 80% se ha convertido en una referencia habitual en el uso diario de los coches eléctricos. Se trata de un hábito sencillo que contribuye a reducir la degradación de la batería y a mantener su rendimiento durante más tiempo.