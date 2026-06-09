Más bonito y, para muchos, mejor que el BMW X1

Coches y Motos 09 JUN 2026 - 04:50h.

Más moderno, más refinado y mejor equipado: así quiere Audi quitar ventas a BMW, Mercedes y compañía

BMW tiene una nueva todoterreno moderna y barata

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La renovación del Audi Q3 en 2025 ha servido para reforzar una idea que ya compartían muchos conductores: no hace falta subir hasta un SUV de tamaño superior para disfrutar de una experiencia premium. El modelo alemán estrena una imagen más moderna, más tecnología y una gama mecánica mejor adaptada a las necesidades actuales. Y para algunos compradores, incluso resulta una opción más atractiva que modelos de categorías superiores.

Aunque sus rivales naturales son vehículos como el BMW X1 o el Mercedes GLA, no son pocos los que consideran que el nuevo Q3 tiene argumentos para mirar de tú a tú a propuestas más ambiciosas. Parte de culpa la tiene su diseño. Audi ha conseguido dotarlo de una presencia más elegante y deportiva, con unas proporciones muy equilibradas y una imagen que transmite calidad desde el primer vistazo.

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Así es el renovado Audi Q3

También convence por tamaño. Con 4,48 metros de longitud y una batalla de 2,68 metros, ofrece un habitáculo amplio para cuatro adultos y un maletero muy aprovechable. Dependiendo de la configuración de los asientos, la capacidad de carga puede alcanzar los 1.525 litros, una cifra que lo convierte en un vehículo perfectamente válido para viajes familiares o escapadas de varios días.

El precio de partida es otro de sus argumentos. El nuevo Audi Q3 está disponible desde 45.462 euros al contado o 44.962 euros financiados. Y lo puedes elegir en dos versiones mecánicas.

Por un lado encontramos una versión diésel 2.0 TDI de 150 CV y 340 Nm de par máximo. Es una opción especialmente interesante para quienes recorren muchos kilómetros al año. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,4 segundos y alcanza los 202 km/h, ofreciendo además consumos contenidos en carretera.

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Una de las versiones a elegir incluye la etiqueta ECO de la DGT

Por otro lado, Audi propone una mecánica 1.5 TFSI microhíbrida de 150 CV, probablemente la más equilibrada para la mayoría de conductores. Gracias a la tecnología MHEV, disfruta de las ventajas de la electrificación ligera y de un funcionamiento especialmente suave. Asociada a una transmisión automática, permite acelerar de 0 a 100 km/h en 9,1 segundos, alcanzar los 209 km/h y homologar un consumo medio de apenas 6 litros cada 100 kilómetros.

Más allá de los motores, el equipamiento también juega un papel importante. Desde el primer nivel de acabado encontramos faros LED, climatizador de dos zonas, cuadro de instrumentos digital, conectividad Bluetooth, radio digital, sistema multimedia MMI con pantalla táctil, llantas de aleación y una amplia colección de asistentes de seguridad y ayuda a la conducción. En su versión de carrocería Sportback, por cierto, arranca en 48.520 euros.