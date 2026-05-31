Audi reorganiza la gama del Q3 con motores electrificados y una oferta SUV más tecnológica

Coches y Motos 31 MAY 2026 - 02:48h.

Audi quiere liderar las ventas del tridente alemán en el segmento C-SUV

El problema del Audi Q3 que no te cuentan

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El Audi Q3 entra en una nueva etapa. La tercera generación del SUV alemán mantiene una fórmula muy reconocible, pero mejora prácticamente en todo lo importante. El diseño ahora resulta más dinámico y deportivo. También gana presencia tecnológica y refuerza una de sus grandes virtudes históricas: el equilibrio entre confort, calidad y comportamiento.

Aunque apenas cambia de tamaño, sí transmite una imagen mucho más moderna. Audi ha trabajado especialmente el frontal, la firma lumínica y las líneas laterales. El resultado es un SUV más estilizado y sofisticado. Uno que sigue apuntando directamente a rivales como el BMW X1 o el Mercedes GLA, pero con un enfoque muy propio.

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Así es la gama del renovado Audi Q3

La gama apuesta por la electrificación y ofrece alternativas para prácticamente todos los perfiles de conductor. Hay motores gasolina, diésel y también híbridos enchufables. Dependiendo de la versión, el Audi Q3 puede lucir etiqueta C, ECO o incluso CERO de la DGT.

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La opción más accesible con etiqueta ECO utiliza un motor gasolina TFSI de 150 CV electrificado. Para quienes buscan mayores prestaciones, aparecen versiones gasolina de 204 CV y 265 CV. También existe una variante diésel TDI de 150 CV para quienes siguen recorriendo muchos kilómetros cada año.

Por encima de todas destaca precisamente el bloque gasolina más potente. El motor 2.0 TFSI de 265 CV es el más deportivo y exclusivo de la gama. Solo puede asociarse a acabados superiores como el S line y llega siempre acompañado por el sistema de tracción total quattro, uno de los grandes argumentos técnicos del modelo.

No te olvides del híbrido enchufable

Audi también ha trabajado mucho el apartado dinámico. La dirección es especialmente rápida y precisa, con apenas 2,1 vueltas de volante entre topes. Además, el tren de rodaje deportivo y el ajuste específico de la suspensión consiguen que el Q3 tenga reacciones bastante ágiles para tratarse de un SUV. Especialmente cuando aumenta el ritmo en carretera.

Por otro lado, quienes prioricen la electrificación total dentro de la gama podrán optar por la versión híbrida enchufable de 272 CV. Es la única que consigue la etiqueta CERO y obliga a subir el presupuesto. Pero también se convierte en una de las opciones más completas y avanzadas del catálogo.