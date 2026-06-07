Ni Yamaha, ni Honda, pero con espacio de carga que, por tamaño, parece un maletero de coche

Coches y Motos 07 JUN 2026 - 22:29h.

Compartir







Hay una moto que nos llama mucho la atención, y que no lleva la firma de Yamaha ni de Honda, pero que cuenta con una serie de atributos que la hacen destacar especialmente. Gracias a su increíble espacio de carga, prácticamente se puede asemejar a un maletero de coche, y su tamaño es bastante interesante. Porque, pese a ser una scooter, no le falta absolutamente de nada, lo que hace de la SYM TTLBT una compra muy llamativa.

Es una combinación curiosa, entre una maxi scooter, una sport turismo y una moto de ruta, que promete convertirse en una de las mejores motos del mercado en este 2026. Dispone de una sorprendente capacidad de almacenamiento de hasta 65 litros, que no deja a nadie indiferente, y esto sin olvidar que se le puede equipar un baúl trasero. El motor que utiliza es un bicilíndrico de 45 CV de potencia y 508 centímetros cúbicos de cilindrada, que aprovecha al límite el carné A2.

Y la tecnología es digna de una gran turismo, ya que no ha escatimado en nada si hablamos de equipamiento. Tiene una dotación propia de modelos de alta gama, orientada claramente a quienes realizan muchos kilómetros al año, pues dispone de parabrisas regulable eléctricamente, puños calefactables con cuatro niveles de intensidad, una pantalla TFT de siete pulgadas configurable, control de crucero operativo y muchas más cosas.

Todavía no sabemos el precio exacto de venta de la SYM TTLBT

Aún necesitamos esperar un poco más de tiempo antes de conocer el precio que tendrá la SYM TTLBT, pero a priori debería de rondar los 8.999 euros, con cinco años de garantía y seguro gratis. Sin lugar a dudas, es una cifra muy asequible, que se encarga de situarla entre las mejores opciones del mercado.