El nuevo Kia es el coche más bonito en la historia de la marca y supera a modelos mucho más caros

Coches y Motos 08 JUN 2026 - 11:06h.

Diseño llamativo, motores para todos los gustos y una gama híbrida muy competitiva

Kia revoluciona el segmento de los monovolúmenes

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Hay coches que venden mucho porque son baratos. Otros triunfan por su imagen. Y luego está el Kia Sportage, que lleva años situándose entre los SUV más demandados porque consigue hacer bien prácticamente todo. No es casualidad que sea el modelo más vendido de Kia tanto en España como en buena parte del mundo. Su equilibrio sigue siendo una de sus mayores virtudes.

La actual generación ha dado un importante salto adelante. Su diseño resulta mucho más llamativo que antes, con un frontal futurista, una iluminación muy reconocible y una presencia que lo diferencia de rivales como el Nissan Qashqai, el Renault Austral o el Mazda CX-5. Además, sus dimensiones permiten disfrutar de un habitáculo amplio y de un maletero que supera los 500 litros, algo muy valorado por las familias.

No es extraño que el Kia Sportage se mantenga como un top ventas mundial

Lo más interesante es que el acceso a la gama sigue siendo relativamente asequible. La versión de entrada arranca en 29.270 euros y utiliza un motor 1.6 TGDi de 150 CV asociado a una caja manual de seis velocidades. Es una mecánica equilibrada para quienes realizan un uso variado del vehículo y buscan buenas prestaciones sin disparar el presupuesto.

A pesar de tratarse de la versión básica, el equipamiento ya resulta muy completo. Incluye faros LED, climatizador automático bizona, cámara de aparcamiento, Android Auto y Apple CarPlay, asistente de mantenimiento de carril, reconocimiento de señales de tráfico, frenada automática de emergencia y sistema de detección de fatiga. Elementos que hace pocos años estaban reservados a modelos bastante más caros.

La gama, además, permite elegir entre numerosas alternativas. Junto al gasolina de acceso encontramos un diésel de 136 CV, una versión microhíbrida de 160 CV con etiqueta ECO y una variante gasolina convencional de 180 CV. Esto permite adaptar el Sportage a perfiles de conductor muy distintos sin necesidad de cambiar de modelo.

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La versión híbrida autorrecargable es más barata que la de gasolina de acceso

En un nivel superior encontramos la versión híbrida autorrecargable HEV. Combina un motor de gasolina 1.6 T-GDI con un propulsor eléctrico para desarrollar 239 CV. Acelera de 0 a 100 km/h en solo 7,9 segundos y homologa un consumo de apenas 5,5 litros cada 100 kilómetros. Además, actualmente puede encontrarse desde 28.460 euros, una cifra especialmente competitiva para un SUV híbrido de este nivel.

Por encima todavía queda una versión híbrida enchufable de 245 CV con tracción total. Pero incluso sin llegar a ella, el Sportage demuestra por qué sigue siendo una de las referencias del segmento. Diseño moderno, mucho espacio, tecnología abundante y una gama mecánica capaz de adaptarse a casi cualquier necesidad. Pocos SUV ofrecen tanto por un precio tan ajustado.