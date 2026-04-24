El nuevo Kia Sportage se convierte en el modelo más bonito de la marca por su estilo innovador

Coches y Motos 24 ABR 2026 - 11:16h.

El SUV coreano se renueva para ser mejor en todo

Kia convierte el EV3 en una furgoneta

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El nuevo Kia Sportage se posiciona como uno de los modelos más atractivos de la marca gracias a una actualización que refuerza su diseño innovador y su carga tecnológica. Esta evolución de la actual generación no supone una ruptura total, sino una reinterpretación de sus rasgos más característicos, con un lenguaje estético más definido y una presencia más sofisticada dentro del segmento SUV compacto.

El frontal concentra buena parte de ese carácter, con una firma lumínica muy reconocible y una parrilla de grandes dimensiones que acentúa su anchura visual. La silueta mantiene proporciones equilibradas, pero introduce líneas más tensas y superficies más trabajadas que elevan su percepción de calidad. Llama especialmente la atención la forma en la que los elementos de diseño se integran de manera coherente, ofreciendo una imagen moderna sin caer en excesos.

En el interior, la evolución es igualmente notable. El habitáculo apuesta por una disposición más tecnológica, con un cuadro de instrumentos digital y una pantalla central que se integran en un mismo conjunto curvado. Este enfoque no solo mejora la ergonomía, sino que también refuerza la sensación de estar ante un modelo más avanzado. Los materiales y ajustes han sido revisados para ofrecer una mayor calidad percibida, alineándose con las expectativas actuales del segmento.

A nivel práctico, el Sportage conserva su enfoque familiar, con un espacio interior amplio y un maletero que se sitúa entre los más capaces de su categoría. Las plazas traseras destacan por su buena habitabilidad, lo que refuerza su carácter polivalente y su orientación hacia un uso cotidiano sin limitaciones.

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Más tecnología y una gama mecánica diversificada

La actualización también se refleja en el apartado tecnológico, donde el Sportage incorpora sistemas de infoentretenimiento más avanzados y una mayor conectividad. La integración de asistentes a la conducción y funciones de ayuda activa refuerza su posicionamiento como un SUV moderno y preparado para las exigencias actuales. En este sentido, la digitalización del modelo no solo responde a una cuestión estética, sino también funcional.

Por otro lado, la gama mecánica se mantiene como uno de sus puntos fuertes, con una oferta amplia que incluye motores de gasolina, diésel, opciones microhíbridas e híbridas. Esta variedad permite adaptarse a diferentes necesidades de uso, desde quienes priorizan la eficiencia hasta quienes buscan un mayor rendimiento. La disponibilidad de distintas transmisiones y sistemas de tracción amplía aún más sus posibilidades.

Cabe destacar que esta estrategia mecánica se alinea con la tendencia del mercado, en la que la electrificación progresiva gana protagonismo sin renunciar por completo a las motorizaciones tradicionales. El Sportage logra así un equilibrio entre innovación y versatilidad, manteniendo su competitividad frente a rivales directos.

En conjunto, esta actualización consolida al Kia Sportage como un modelo clave dentro de la gama de la marca. Su diseño más trabajado, el salto tecnológico y la amplitud de su oferta lo convierten en una propuesta sólida que refuerza su identidad y su atractivo dentro del segmento SUV.