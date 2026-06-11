BMW lanza una edición especial de la mejor moto en la carrera más peligrosa del mundo

Coches y Motos 11 JUN 2026 - 04:26h.

Tan solo se fabricarán 115 unidades, todas ellas numeradas e identificadas con un grabado en su pletina de dirección

BMW tiene la trail más fácil de conducir

Compartir







En BMW Han lanzado una edición especial de una de sus motos más destacadas, que se dio a conocer mundialmente durante la celebración de la que es conocida como la carrera más peligrosa del mundo, la TT de la Isla de Man. Lo hizo gracias a Peter Hickman, que fue el valiente que se atrevió a participar en la carrera que cada año se cobra varias víctimas mortales. Y su elección fue la M 1000 RR, una moto que no deja a nadie indiferente.

Para conmemorar ese momento, en la marca alemana han sacado una edición especial, a la que han llamado, como no podía ser de otra manera, BMW M 1000 RR Edición Limitada Isle of Man TT. Tan solo se fabricarán 115 unidades, todas ellas numeradas e identificadas con un grabado en su pletina de dirección, y ya te avisamos que su coste no será el más reducido. Pero si te puedes permitir esta inversión, puedes tener claro que no te vas a arrepentir jamás.

A nivel mecánico, es idéntica a la M 1000 RR que todos conocemos, con un motor tetracilíndrico en línea, de 999 centímetros cúbicos de cilindrada, que declara una potencia de 218 CV, con un chasis de doble viga de aluminio y unos enormes alerones delanteros. El color verde mate British Racing Green Uni Matt le da un extra de personalidad, y hace que nos guste todavía más si cabe. Por todo esto, queda claro que merece mucho la pena la adquisición.

Aún no sabemos con exactitud el coste de la BMW M 1000 RR Edición Limitada Isle of Man TT

Lo único que nos queda por conocer, tras haber sido presentada y confirmada por BMW, es el precio exacto que tendrá la M 1000 RR Edición Limitada Isle of Man TT. Eso sí, ya te hemos avisado que no será barata, debido a su exclusividad y a sus increíbles prestaciones y su inmejorable diseño.