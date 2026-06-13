La moto que desafía a la BMW F 900 GS y presume de un carácter más aventurero

Coches y Motos 13 JUN 2026 - 13:17h.

Entrega una potencia de 108 CV y un par máximo de 90 Nm

La alternativa a la BMW GS que, para la mayoría, es mejor en todo

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Si hay una moto que puede presumir de un carácter claramente aventurero, hasta el punto de plantar cara y de desafiar a la BMW F 900 GS, esa es sin duda alguna la Triumph Tiger 900 Rally Pro. Nos faltan adjetivos que puedan definir como verdaderamente se merece a esta moto, ya que es simplemente magnífica, y consideramos que es una de las mejores que se pueden encontrar en el mercado a día de hoy.

Es una versión claramente enfocada hacia el off-road, dotada de una parte ciclo diseñada para lograr las máximas prestaciones en todo tipo de terreno. Y tras la importante renovación que sufrió hace un tiempo, se ha consagrado como una trail de referencia en el sector, gracias a su motor eficiente y potente a partes iguales, su ergonomía mejorada, el asiento con mayor superficie de apoyo, la frenada combinada o el aviso de frenada de emergencia, entre muchas más cosas.

Si hablamos del motor, hay que mencionar que es un propulsor de 888 centímetros cúbicos de cilindrada, que entrega una potencia de 108 CV y un par máximo de 90 Nm, con un consumo declarado de 4,7 litros por cada 100 kilómetros, lo que se traduce en una autonomía de 425 kilómetros. La electrónica también es de última generación, con una IMU desarrollada por Continental que gestiona el control de tracción, el ABS y los seis modos de conducción que dispone, así como la velocidad de crucero. Y todo esto, coronado mediante una pantalla TFT de siete pulgadas.

La Triumph Tiger 900 Rally Pro puede ser tuya por un total de 17.395 euros

En caso de que acabes de quedar convencido con la adquisición de la Triumph Tiger 900 Rally Pro, basta con que pongas sobre la mesa un total de 17.395 euros, lo que nos parece una maravilla.