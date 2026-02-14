La nueva Triumph es, sin lugar a dudas, la más bonita de la marca

Coches y Motos 14 FEB 2026 - 05:12h.

Se espera que llegue a los concesionarios oficiales en muy poco tiempo

La nueva Triumph es, para muchos, la más bonita de la marca

Compartir







En Triumph han sacado un modelo que sin ningún tipo de discusión es el más bonito de la marca, como demuestra su estética. Es una edición especial y limitada, inspirada en las café racer británicas de los años 60, que tiene como base la Speed Twin 1200 RS, y de la que solamente se van a vender un total de 800 unidades por todo el planeta. Esto significa que, en caso de querer hacerte con la tuya, vas a tener que darte prisa y conseguirla antes de que sea tarde.

Lo primero que nos llama la atención es su elegante estilo café racer, definido por la incorporación de semi manillares, un asiento tipo bala en color marrón, y detalles como los retrovisores situados en los extremos del manillar. También incluye un exclusivo esquema de pintura y gráficas inspirado en las carreras británicas, y se espera que llegue a los concesionarios oficiales en muy poco tiempo. En concreto, a partir del mes de marzo.

PUEDE INTERESARTE Bajaj es la marca de motos india que hace las motos más bonitas

Luce un esquema de colores en Competition Green y Aluminium Silver, y el dorsal 12 que tiene le da un aire de competición. Esta Triumph Speed Twin 1200 Café Racer Edition tiene una potencia máxima de 105 CV a 7.750 revoluciones por minuto, con un par máximo de 112 Nm, y cuenta con tres modos de conducción, así como ABS y control de tracción optimizados. Asimismo, no podemos olvidarnos de la pantalla TFT con conectividad y navegación.

Puedes reservar ya esta Triumph Speed Twin 1200 Café Racer Edition por 19.945 euros

Si acabas de quedar convencido con la compra de esta Triumph Speed Twin 1200 Café Racer Edition, la puedes reservar de manera inmediata, y pagando únicamente un total de 19.945 euros, lo que nos parece un precio más que justo y razonable.